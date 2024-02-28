Чи варто лікувати зуби під загальною анестезією? Про переваги й ризики розповідають лікарі

Сумнозвісна історія смерті дитини під час видалення зубів викликала шквал обговорень, чи варто використовувати загальну анестезію, якщо маленькій дитині необхідно полікувати зуби.

Деякі відомі блогери навіть почали рекламувати клініки, які проводять лікування без такого виду анестезії.

Відразу хочемо зауважити, що ми не знаємо деталей інциденту у Львові й не маємо право будувати здогадки, поки йде слідство. Закликаємо до цього і наших читачів насамперед заради поваги до горя батьків.

Проте ми також не хочемо, аби емоції та страх впливали на те чи інше медичне рішення, особливо якщо це стосується дитини.

Тож варто лікувати дитині зуби під загальною анестезією чи ні? Це дійсно має сенс чи лише забаганки сучасності?

І якщо це має сенс, то як упевнитись, що ми діємо максимально безпечно для дитини?

А як щодо загальної анестезії для дорослих?

Про це ми поговорили з дитячою стоматологинею, ​​доценткою кафедри стоматології дитячого віку ЛНМУ імені Данила Галицького Галиною Солонько та анестезіологом Іваном Черненком.

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Чи потрібне дитині загальне знеболення при лікуванні зубів?

Якщо коротко – це залежить від ситуації. А ситуації, які потребують наркозу, однозначно існують.

Загалом в сучасному світі загальна анестезія – це відносно безпечна процедура. З ризиком смерті 1 випадок на 100 тисяч процедур.

"Загальна анестезія – це дуже відповідальна процедура. Чи може вона мати певні ускладнення? Так, але не більше, ніж ціла низка інших лікарських маніпуляцій", – каже лікарка.

Для того, щоб вирішити, чи варто призначати загальну анестезію, лікарі повинні зважувати всі вихідні дані.

Анестезіолог Іван Черненко каже, що абсолютних протипоказів до анестезії не так багато.

Абсолютними протипоказами можуть бути важкі захворювання, важкий стан пацієнта. Тобто це стани, коли і саме втручання/операція протипоказана, пояснює Черненко.

"Враховуючи, що мова про дітей, які йдуть планово лікувати зуби, то протипокази, якщо і будуть, то відносними. Далі вже треба зважувати “за” і “проти”. Якщо умовно у дитини є загострення хронічного захворювання, або дитина прийшла з шмарклями, то, звісно, краще перенести процедуру. Якщо процедура невідкладна, то анестезію проведуть, але з поправкою і готовністю до ускладнень", – додає анестезіолог.

На цьому етапі важливо визначити фактори ризику: чи є супутні захворювання? Зайва вага? Особливості розвитку, анатомічні особливості будови обличчя, щелеп, шиї. Все це вплине на рішення лікаря. Додаткові дослідження потрібні, якщо відомо про якісь супутні захворювання, або якщо планується тривале втручання.

Галина Солонько додає, що ніхто не буде вводити дитину в наркоз заради лікування однієї дірочки. Але якщо дитина має 5 хворих зубів і потребує лікування каналів або видалення зубів – то це показання до наркозу.

"Таймінг" лікування конкретної проблеми навіть для ідеальної, контактної дитини – це 20 хвилин. Ніяке ретельне лікування за цей час реалізувати неможливо", – переконана лікарка.

Абсолютним показанням для загальної анестезії, за її словами, є неможливість досягти контакту з пацієнтом та "медикаментозна полівалентна алергія".

"Якщо у дитини схильність до алергії на цілу низку медикаментів, в тому числі на місцеві анестетики, то робити місцеву анестезію небезпечніше, ніж провести наркоз", – зауважує Солонько.

Галина Солонько додає, що призначає своїм пацієнтам перед загальною анестезією кардіограму (ЕКГ) та аналіз крові.

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Чи можна лікувати зуби без знеболення?

Може назріти питання: а можливо лікувати чи навіть видаляти молочні зуби взагалі без знеболення?

Категорично ні, зауважує Галина Солонько:

"Те, що молочні зуби нібито не болять – шкідливий міф. Вони болять і болять сильніше за постійні. До того ж молочний зуб – це повноцінний зуб з каналами, нервами й великими коренями. Видаляти молочний зуб без знеболення можна хіба що коли він висить "на ниточці”на яснах під час фізіологічної зміни".

Лікування "наживо" – це страшний стрес для дитини.

"Ми мали маленьких пацієнтів, які пройшли через насилля, бо батьки вирішили відмовитися від анестезії. Іноді навіть самі батьки кажуть: потримайте його/її, нічого страшного. Дитина це сприймає як зраду з боку мами/тата чи опікуна.

Деякі діти після такого лікування припиняють говорити, хтось має психологічні закрепи, заїкання, істеричність, замкнутість. Вони часто панічно бояться лікарів і потребують психологічної допомоги. Це стрес, який травмує на все життя", – каже Солонько.

Ви вирішили, що ваша дитина не подужає лікування зубів без загальної анестезії. Що необхідно перевірити?

"Перше, що ви маєте зробити – це прийти очно в клініку на консультацію. Це не та процедура, на яку можна просто записатися телефоном. Вам потрібна консультація стоматолога, консультація анестезіолога та розуміння, що саме в цій клініці ви хочете проводити лікування", – зауважує Солонько.

Стоматологиня каже, що ви маєте право оглянути операційну та упевнитись, що в клініці є все необхідне обладнання.

Це насамперед:

наркозо-дихальний апарат;

монітор життєво важливих функцій;

дефібрилятор та все, що необхідно для реанімації.

Лікарка додає, що також важливо, аби в післяопераційній палаті був присутній виведений кисень.

Чи має клініка відповідну ліцензію? Клініка повинна мати ліцензію на лікування під наркозом. І окрему (!) ліцензію на лікування дітей під наркозом, а також дозвіл на зберігання наркотичних препаратів.

"Анестезіолог, який планує з вами працювати, повинен мати сертифікат саме дитячого анестезіолога. Після огляду обладнання запитайте, чи має заклад всі необхідні документи на проведення таких маніпуляцій. І тут коло пошуку клініки може звузитись", – додає Галина Солонько.

Також вона радить запитати, чи працює лікар як анестезіолог в стаціонарі лікарні. Віддавати перевагу слід фахівцям, які мають або мали досвід роботи саме в реанімаційних відділеннях та операційних стаціонарах, а не лише в стоматологічних клініках.

Іван Черненко каже, що більшість трагічних випадків під час лікування зубів стаються не через те, що пацієнту була заборонена загальна анестезія. А тому що клініка зекономила на обладнанні.

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А якщо ви… дорослий?

Дорослим не так часто потрібна загальна анестезія при лікуванні зубів, як дітям.

Проте в деяких випадках її можуть рекомендувати. Наприклад, під час видалення зубів, встановлення імплантів, протягом щелепово-лицевих операцій.

Застереження, які ми описали вище для дітей – цілком доречні і для дорослих, каже Іван Черненко.

І додає, що якщо процедура і місцева анестезія триватиме хвилин 10-15 і дорослий відносно здоровий без хронічних захворювань, то загалом додаткові методи дослідження перед анестезією не потрібні.

"Анестезіолог збере анамнез, розпитає про захворювання.

Якщо ж планується тривала анестезія, складне втручання, то лікар може рекомендувати ЕКГ (кардіограму) і загальні аналізи сечі/крові тощо.

Перед будь-якою анестезією анестезіолога цікавить, чи був наркоз раніше, як ви його перенесли, чи були ускладнення, чим хворіли, чи приймаєте якісь ліки, чи курите, вживаєте алкоголь/наркотики тощо", – каже Черненко.

І вже від відповідей й вашого віку буде залежати, чи порекомендують вам спершу пройти додаткові дослідження.

Анестезіолог зауважує, що загалом, при хорошому обладнані та кваліфікації, в сучасному світі анестезія – доволі безпечна "штука".

"Відносними протипоказами зазвичай можуть бути хронічні захворювання або гострі стани, анатомічні особливості обличчя і шиї, якщо планується інтубація", – додає Черненко.

А от що ще важливо – так це не брехати лікарю щодо ліків, які ви приймали до візиту, а також їжі та питва.

Іван Черненко пояснює, що печивко чи цукерка, з’їдені до операції, часто є причиною блювання. Блювотні маси можуть потрапити в дихальні шляхи та призвести до біди.

Що буває після загальної анестезії?

Якийсь час вам чи дитині треба буде очуняти.

Серед очікуваних проявів та побічних ефектів деколи зустрічаються:

нудота або блювання. Часто відразу після відходження від наркозу. Іноді може тривати добу;

відчуття ознобу;

сплутаність свідомості та провали в пам'яті. Такі прояви частіше бувають в людей літнього віку. Це тимчасові симптоми, хоча вони можуть дошкуляти деякий час;

запаморочення;

проблем із сечовипусканням;

збудженість: іноді діти можуть поводити себе гіперактивно й так, ніби знаходяться в стані алкогольного сп'яніння. Проте Галина Солонько зауважує, що це дуже рідкісні випадки.

Не варто ставитися до наркозу як до чарівної пігулки аби уникнути будь-яких складнощів.

Але й також демонізувати його не треба.

І точно не слід хайпувати на горі, культивуючи тривожність в інших.

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Стежте за здоров'ям зубів. Найкраще лікування зубів – це коли воно вам не потрібне.

Правила прості, але їх ніколи не зайве повторити:

чистити зуби з появи першого зуба пастою із фтором, можна – електричною щіткою;

не зловживати солодощами;

регулярно (1 раз на 6 міс.) робити професійну гігієну та проходити профілактичні огляди;

використовувати дитячий флос (зубна нитка).

Лайфхак від Галини Солонько: якщо якомога раніше почати використовувати електричну зубну щітку для дітей, то дитина спокійніше сприйматиме вібрацію в роті й відповідно й лікування зубів.

Наталя Бушковська, спеціально для УП. Життя