Ліки від діабету можуть уповільнити прогресування хвороби Паркінсона – дослідження

Препарат, який використовують для лікування діабету 2-го типу, уповільнює прогресування симптомів хвороби Паркінсона.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі The New England Journal of Medicine, пише The Guardian.

Науковці у Франції проведи експеримент, в якому взяли участь 156 людей із нещодавно діагностованою хворобою Паркінсона.

Їх розділили на дві групи: одна приймала ліки від Паркінсона та плацебо, а в іншої замість плацебо була щоденна ін’єкція препарату, який використовують під час лікування діабету 2-го типу.

До, під час і після експерименту вчені перевіряли рухливість і рівновагу учасникам. Відповідно до цих даних фахівці давали оцінку стану пацієнтів.

В учасників групи, які отримували ліки проти діабету, навіть через 12 місяців не спостерігали прогресування моторних проблем. А в пацієнтів з групи, яка вживала плацебо, стан погіршувався.

Різниця зберігалася й через два місяці після припинення експерименту та терапії.

За словами дослідників, це означає, що препарат від діабету не тільки зменшує симптоми, але й захищає мозок від втрати нейронів.

Однак був і недолік: приблизно половина учасників, які отримували препарат, відчували нудоту, а 13% повідомили про блювоту.

Нагадаємо, раніше вчені заявили, що 43% населення планети страждає від неврологічних захворювань.