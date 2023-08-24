Сканування очей допомогло вченим виявити хворобу Паркінсона за роки до її появи

За допомогою сканування очей вчені змогли виявити ранні ознаки хвороби Паркінсона.

Їх можливо помітити за 7 років до появи симптомів, пише Science Alert.

Висновки отримала група вчених з Великобританії після трьохвимірного сканування очей. Його використовують офтальмологи для перевірки здоров’я сітківки – шару нервових клітин у задній частині ока.

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Нещодавно вчені зрозуміли, що ці скани містять інформацію про здоров’я мозку та тіла. Тому дослідники використовували дані з них для діагностики неврологічних захворювань – від хвороби Альцгеймера до шизофренії.

Хвороба Паркінсона – це дегенеративне захворювання, що характеризується фізичним тремтінням, повільними рухами, скутістю або втратою рівноваги, яка з часом неминуче посилюється.

Для передбачення її розвитку вчені на чолі з офтальмологом Зігфрідом Вагнером здійснили найбільше дослідження візуалізації сітківки ока. І, хоча раніше дослідники помічали аномалії сітківки у пацієнтів, які померли від хвороби Паркінсони, було неясно, чи можна виявити зміни при житті.

З’ясувалося, що так. За допомогою програми штучного інтелекту дослідники порівняли сканування очей 154 830 пацієнтів віком від 40 років.

700 осіб з хворобою Паркінсона показали невелику, але значну різницю у вигляді сітківки. Зокрема у деяких помітили витончення шару внутрішніх гангліозних клітин, які є типом нейронів, що передають візуальну інформацію через дофамін.

Далі вчені взяли цю інформацію під час дослідження сканів 67 311 людей у базі даних Biobank Великобританії, у 53 з яких діагностували хворобу.

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Так виявили, що це витончення внутрішнього гангліонарного шару може виникнути на ранніх стадіях хвороби Паркінсона – навіть до появи клінічних симпотомів.

Ці дані ще раз підтвердили деякі попередні повідомлення про те, що очі демонструють перші зовнішні ознаки захворювання.

Наразі хвороба Паркінсона є досить складною, адже її симптоми значно відстають від патології. Коли людині ставлять цей діагноз, вона на цей момент втрачає від 60 до 80 відостків клітин, що виробляють дофамін.

Якщо вдасться помічати початкові стадії розладу, дослідники зможуть кардинально змінити підхід у лікуванні.

"Виявлення ознак ряду захворювань до появи симптомів означає, що в майбутньому люди зможуть змінити спосіб життя, щоб запобігти виникненню деяких захворювань", – зазначає офтальмолог Зігфрід Вагнер з Університетського коледжу Лондона.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які продукти варто вживати людям з Паркінсона, щоб продовжити життя.