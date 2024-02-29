Лише 15% українців регулярно займаються спортом – очільник Мінмолодьспорту

Більшість громадян в Україні не займаються спортом. Лише 15,6% українців регулярно приділяють час фізичній активності.

Про це в ефірі телемарафону заявив тимчасовий виконувач обов’язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний.

"Рівень залучення людей до спорту складає трохи більше 15%. У країнах Євросоюзу цей показник тримається на рівні 38%", – сказав Бідний.

Мінмолодьспорту провело опитування з метою визначити, скільки українців залучені до спорту та активно займаються фізичними вправами.

За даними "Інтерфакс-Україна", згідно з дослідженням відомства, майже 5% респондентів займаються спортом постійно, 22,5% – іноді, а не займаються взагалі – майже 58% опитаних. 3,9% не змогли відповісти на питання.

Натомість в країнах Європи показники відрізняються. Згідно з опитуванням Eurobarometer, постійно займаються 6% респондентів, регулярно – 32%, іноді – 17% і взагалі не приділяють час спортивним навантаженням – 45%.

"Наш пріоритет у тому, щоб українці почали більше часу приділяти собі, своєму здоров’ю та здоровому способу життя", – наголосив Матвій Бідний.

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