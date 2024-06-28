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Якщо потрібна трансплантація: куди звертатися і як підготуватися

Ірина Батюк — 28 червня, 13:08
Якщо потрібна трансплантація: куди звертатися і як підготуватися
Послуги, пов’язані з трансплантацією, для пацієнтів є безоплатними.
Фото: kalinovsky/Depositphotos

Лікування пацієнтів, яким потрібна трансплантація, починається не з операції, а з підготовки до неї. Таким хворим необхідно мати направлення від лікуючого лікаря або трансплант-координатора.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

"Важливо, щоб пацієнти перебували в листі очікування конкретного центру трансплантації, а їхні дані були внесені до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації (ЄДІСТ).

Кожен медичний заклад, який проводить трансплантацію, створює свій лист очікування, з якого формується загальний лист очікування по всій Україні", – зазначає відомство.

У 2024 році за пакетом "Лікування дорослих та дітей методом трансплантації органів" Національна служба здоров’я України уклала договори з 36 медзакладами по всій країні. Їхній перелік можна знайти за посиланням.

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На кожному етапі держава фінансує:

  • проведення необхідних лабораторних та інструментальних досліджень пацієнтам і донорам;
  • анестезіологічне забезпечення під час проведення діагностичних досліджень;
  • надання психологічної підтримки;
  • транспортування та доставку анатомічного матеріалу в заклад, де буде проведено операцію з трансплантації;
  • проведення хірургічної операції з пересадки донорського органу;
  • забезпечення лікарськими засобами.

Послуги, пов’язані з трансплантацією, для пацієнтів в Україні є безоплатними.

Водночас НСЗУ компенсує медзакладам:

  • надання медичних послуг у дотрансплантаційному періоді (41 тисячу гривень);
  • безпосередньо трансплантацію (тариф залежить від органу, який пересаджується – від 800 тисяч гривень за нирки до понад 2,6 мільйона – за легені);
  • надання медичних послуг у посттрансплантаційному періоді (від 185 тисяч до 193 тисяч гривень).

Раніше ми розповідали, як в Україні надати згоду на посмертне донорство.

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