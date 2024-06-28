Якщо потрібна трансплантація: куди звертатися і як підготуватися

Послуги, пов’язані з трансплантацією, для пацієнтів є безоплатними.

Лікування пацієнтів, яким потрібна трансплантація, починається не з операції, а з підготовки до неї. Таким хворим необхідно мати направлення від лікуючого лікаря або трансплант-координатора.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

"Важливо, щоб пацієнти перебували в листі очікування конкретного центру трансплантації, а їхні дані були внесені до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації (ЄДІСТ).

Кожен медичний заклад, який проводить трансплантацію, створює свій лист очікування, з якого формується загальний лист очікування по всій Україні", – зазначає відомство.

У 2024 році за пакетом "Лікування дорослих та дітей методом трансплантації органів" Національна служба здоров’я України уклала договори з 36 медзакладами по всій країні. Їхній перелік можна знайти за посиланням.

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На кожному етапі держава фінансує:

проведення необхідних лабораторних та інструментальних досліджень пацієнтам і донорам;

анестезіологічне забезпечення під час проведення діагностичних досліджень;

надання психологічної підтримки;

транспортування та доставку анатомічного матеріалу в заклад, де буде проведено операцію з трансплантації;

проведення хірургічної операції з пересадки донорського органу;

забезпечення лікарськими засобами.

Послуги, пов’язані з трансплантацією, для пацієнтів в Україні є безоплатними.

Водночас НСЗУ компенсує медзакладам:

надання медичних послуг у дотрансплантаційному періоді (41 тисячу гривень);

безпосередньо трансплантацію (тариф залежить від органу, який пересаджується – від 800 тисяч гривень за нирки до понад 2,6 мільйона – за легені);

надання медичних послуг у посттрансплантаційному періоді (від 185 тисяч до 193 тисяч гривень).

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