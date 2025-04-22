Музика як опіоїди: вчені дослідили, як мозок реагує на улюблені композиції

Музика, що пробирає до мурах, активує в мозку природні опіоїди

Вчені з Фінляндії вперше зафіксували, що музика змінює хімію мозку. Це не просто метафора, а механізм, який активує опіоїдну систему, яка зазвичай "вмикається" під час їжі, сексу або для полегшення болю.

Про це свідчать результати дослідження, опубліковані в журналі European Journal of Nuclear Medicine, пише Neurosciene News.

Вчені з Університету Турку застосували позитронно-емісійну томографію (ПЕТ), щоб побачити, як мозок реагує на улюблену музику в реальному часі. Одночасно з тим вони використовували МРТ, щоб оцінити щільність опіоїдних рецепторів у мозку учасників.

Результати вразили: музика, яка викликає "мурашки" (або приємний озноб), буквально запускає вивільнення природних опіоїдів у зонах мозку, відповідальних за задоволення. Причому що більше у людини таких рецепторів, то сильнішою була реакція мозку на музику.

"Ми вперше безпосередньо довели, що прослуховування музики активує опіоїдну систему мозку. Вивільнення опіоїдів пояснює, чому музика може викликати такі сильні почуття задоволення, навіть якщо вона не є основною винагородою, необхідною для виживання чи відтворення, як їжа чи сексуальне задоволення", – зазначає керівник дослідження та науковий співробітник Університету Турку Веса Путкінен.

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Науковці також припускають, що раніше зафіксовані знеболювальні властивості музики пояснюються саме опіоїдною відповіддю мозку.

Результати цього дослідження також можуть допомогти розробити нові втручання на основі музики, наприклад, у боротьбі з болем і лікуванні розладів психічного здоров’я.