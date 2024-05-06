Вчені створили вакцину, яка потенційно захищатиме від нових типів коронавірусів

Науковцям вдалося створити вакцину проти різних видів коронавірусів, зокрема й тих, про які досі невідомо. Наразі її випробували на мишах.

Результати дослідження вчених з Кембриджського й Оксфордського університетів та Каліфорнійського технологічного інституту опублікували у науковому журналі Nature, пише The Guardian.

Вакцину виготовили шляхом приєднання нешкідливих білків різних коронавірусів до крихітних наночастинок, які вводять в організм, щоб підготувати його захисні засоби до боротьби з вірусами.

Ця вакцина "навчає" імунну систему розпізнавати та атакувати білки, спільні для багатьох типів коронавірусу. Це робить її ефективною не лише проти відомих штамів, але й проти нових, про які людство ще не знає.

"Ми показали, що відносно проста вакцина все ще може забезпечити реакцію на різні віруси. Ми на крок ближче до нашої мети – створити протидію ще до початку пандемії", – зауважив Рорі Гіллз, аспірант Кембриджського університету (Англія).

Випробування на мишах показали, що вакцина викликає імунну реакцію навіть на ті коронавіруси, білки яких не були додані до наночастинок вакцини. Йдеться про Sars-Cov-1 – збудник, який спричинив спалах нетипової пневмонії у 2003 році.

Якщо вакцина виявиться безпечною та ефективною для людей, можливо, її використовуватимуть як бустерну дозу щеплення проти COVID. Це додаткова перевага захисту від інших коронавірусів, кажуть науковці.

Країни зможуть зробити запаси цієї та інших вакцин, призначених для боротьби з окремими патогенами, після їх виготовлення і схвалення Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

"Якщо коронавірус чи інший патогенний організм потраплятиме в тіло людини, у нас можуть бути вже готові запаси вакцини і чітко розроблений план їхнього виробництва", – сказав Гіллз.

За словами вчених, вакцини розробляють і готують до виробництва ще до появи потенційно небезпечного віруса, щоб бути готовими до пандемії.

"Світ пережив пандемію COVID-19 з великою кількістю смертей. Нам треба з’ясувати, що ми можемо покращити в майбутньому. Початок створення вакцини заздалегідь – потужний компонент цього", – зазначив один із авторів дослідження професор Марк Ховарт.

Раніше ми розповідали, що фармацевтична компанія AstraZeneca вперше визнала, що її вакцина проти COVID-19 може викликати "рідкісні побічні ефекти".