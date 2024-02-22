Науковці виявили два нові побічні ефекти від вакцини проти COVID-19

Науковці виявили дві нові побічні реакції від вакцини проти COVID-19 – це неврологічний розлад та запалення спинного мозку.

Обидва побічні ефекти є надзвичайно рідкісними. Про це йдеться в результатах дослідження, яке опублікували в журналі Vaccine, пише The Guardian.

Дослідники, що працюють в рамках Глобальної мережі даних про вакцини, проаналізували електронні медичні дані понад 99 мільйонів людей з Австралії, Аргентини, Канади, Данії, Фінляндії, Франції, Нової Зеландії та Шотландії.

Зазначається, що наразі це є найбільшим за кількістю учасників дослідженням з безпеки вакцин.

Вчені порівняли частоту виникнення 13 захворювань мозку, крові та серця у людей після того, як вони отримали вакцину Pfizer, Moderna або AstraZeneca, із ймовірністю розвитку відповідних захворювань до початку пандемії коронавірусу.

Дослідження підтвердило зв'язок між мРНК-вакцинами Pfizer і Moderna із рідкісними побічними ефектами міокардиту – запаленням серцевого м'яза, а також, перикардиту – набряку зовнішньої оболонки серця.

Водночас рідкісним побічним ефектом вакцини AstraZeneca є гострий розсіяний енцефаломієліт – запалення і набряк головного і спинного мозку.

За словами вчених, ризик розвитку цього побічного ефекту становить 0,78 випадку на кожен мільйон доз.

Також науковці виявили зв’язок між вакциною та синдромом Гійєна-Барре і тромбозом церебральних венозних синусів – типом згустків крові в мозку.

Синдром Гійєна-Барре – це рідкісний неврологічний розлад, при якому імунна система організму пошкоджує нервові клітини, що може спричинити біль, оніміння і слабкість м’язів, переходячи до паралічу в найважчих випадках.

Більшість людей повністю одужує від розладу.

Як розповів співдиректор Глобальної мережі даних про вакцини Джим Батері, отримавши результати, науковці вирішили провести друге дослідження, проаналізувавши окремий набір даних про 6,8 мільйонів австралійців, які отримали вакцину AstraZeneca.

"Виявити рідкісні побічні ефекти неможливо, доки вакцину не застосують мільйони людей. Жодне клінічне випробування не зможе бути настільки масштабним", – сказав Батері.

Експертка з вакцин з Університету Сіднея Джулі Леаск додала, що інфекція COVID-19 збільшує ризик деяких з цих рідкісних станів "набагато більше, ніж вакцина".

Раніше ми розповідали, що відомо про побічні ефекти вакцини від COVID-19 та наскільки вони серйозні.