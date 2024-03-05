Допоможуть при вроджених вадах: вчені виростили "мініоргани" з клітин із навколоплідних вод

Вчені виростили "мініоргани" з клітин із навколоплідних вод ембріона. Вони можуть допомогти зрозуміти причини розвитку вад у плоду та знайти методи їхнього лікування.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на дослідження, опубліковане в науковому журналі Nature Medicine.

Органоїд – це крихітна спрощена тривимірна версія органу, яка імітує його особливості та функції. За допомогою них вчені спостерігають за ростом і старінням органів, прогресуванням хвороб і випробовують методи лікування.

Міжнародна група вчених на чолі з британськими лікарями проаналізувала амніотичну рідину, взяту у 12 вагітних жінок. Більшість клітин у ній були мертвими. Однак невелика частина виявилася стовбуровими клітинами, придатними для створення легенів, нирок і кишківника дитини.

Дослідники вирішили виростити з них 3D-органоїди. Їхня ширина не перевищила 1 міліметра.

Це перший випадок, коли такі органоїди отримали з необроблених клітин у рідині. Це має допомогти вченим зрозуміти причини й дізнатися більше про прогресування вад розвитку, від яких страждають 3-6% немовлят у всьому світі.

З клітин ненароджених дітей із вродженою діафрагмальною грижею науковці створили легеневі органоїди. Немовлята з таким захворюванням мають отвір у діафрагмі, яка керує диханням. Цей отвір дозволяє органам у черевній порожнині тиснути на легені та перешкоджати їхньому росту.

Порівняння органоїдів хворих немовлят до і після лікування показало суттєві позитивні відмінності в їхньому розвитку.

"Це перший випадок, коли ми змогли зробити функціональну оцінку вродженого стану дитини ще до народження", – розповів співавтор дослідження Паоло Де Коппі.

Такий самий підхід можна використати для дослідження інших вроджених захворювань, які вражають легені, нирки й кишківник. Потенційно, ліки для полегшення їхнього перебігу спочатку тестуватимуться на органоїдах.

Нагадаємо, вчені вперше створили мозковий органоїд з тканин мозку плода.

Також науковці виростили всередині свиней нирки, що містили переважно людські клітини.