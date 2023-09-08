Науковці вперше виростили всередині свиней нирки, що містили переважно людські клітини

Китайські науковці вперше виростили нирки з переважно людських клітин всередині свиней.

Вчені створили ембріони, що містять і людські, і свинячі клітини, повідомляє Science Alert і The Guardian.

Потім вони підсадили ембріони свиноматкам. У плодів, що росли всередині "сурогатних матерів", розвинулись нирки, які містили переважно людські клітини.

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Такі "гібридні" органи відкривають перспективу вирощування повністю людських органів всередині тварин для майбутніх трансплантацій.

Дослідження проводили китайські науковці, які поділилися результатами в журналі Cell Stem Cell 7 вересня.

Це перший вдалий експеримент такого плану у світі.

"Органи щурів були вирощені в мишах, а органи мишей – в щурах, але попередні спроби виростити людські органи у свинях не увінчалися успіхом.

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Наш підхід покращує інтеграцію людських клітин в тканини реципієнта і дозволяє вирощувати людські органи в свинях", – сказав керівник дослідження Лянсуе Лай з Інституту біомедицини і здоров'я Гуанчжоу.

Нирки не були повністю людськими, оскільки в них були судини й нерви, зроблені переважно зі свинячих клітин.

Це означає, що вони не можуть бути використані для трансплантації в нинішньому вигляді.

Наразі невідомо, чи вдасться створити повністю людський орган за допомогою сучасних методів генної інженерії.

Професор Душко Іліч, дослідник стовбурових клітин з Королівського коледжу Лондона, який не брав участі в дослідженні, назвав цю роботу новаторською, але сказав, що будь-яке клінічне застосування поки що неможливе.

Водночас вчені зробили новаторські кроки у підході до біоінженерії органів. Свиней фактично використали як інкубатор для вирощування та культивування людських органів.

Душко вважає, що ця стратегія заслуговує на подальше вивчення.

Щоб створити гібридні ембріони, команда використовувала редагування генів CRISPR для видалення двох генів, необхідних для формування нирок у свинячому ембріоні, створюючи так звану "нішу".

Потім вони заповнили її спеціально підготовленими людськими плюрипотентними стовбуровими клітинами (вони мають потенціал для розвитку в будь-який тип клітин).

Перш ніж ембріони підсадили свиноматкам, їх вирощували у пробірках з речовинами, які живили як людські, так і свинячі клітини.

Загалом вчені перенесли 1 820 ембріонів 13 сурогатним матерям. За 4 тижні вагітність перервали, щоб оцінити, як спрацював експеримент.

П'ять ембріонів, відібраних для аналізу, мали функціонально нормальні нирки для своєї стадії розвитку. У них також почали рости сечоводи, які з часом мали зʼєднати нирки з сечовим міхуром.

Нирки містили 50-60% людських клітин.

Нагадаємо, раніше хірурги з Нью-Йорку пересадили свинячу нирку людині з мертвим мозком.

Трансплантат прижився, тож вчені сподіваються, що в майбутньому такі операції зможуть допомогти живим пацієнтам.