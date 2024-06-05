В Україні з’явиться інноваційний препарат для профілактики ВІЛ

Уперше деконтактна профілактика у формі ін'єкцій з'явиться у медзакладах Києва та Львова.

В українських медичних закладах з’явиться новий засіб профілактики ВІЛ-інфекції – каботегравір тривалої дії.

Про появу нового препарату, який використовуватимуть для запобігання інфікуванню осіб з групи ризику, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

"За останні три роки кількість людей, які отримують доконтактну профілактику в Україні зросла втричі.

Це (ред. – каботегравір тривалої дії) сучасний інноваційний препарат, який після завершення реєстрації буде доступний у медзакладах двох міст", – заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Незабаром препарат з’явиться у лікарнях Києва та Львова.

За даними відомства, у 2023 році українці частіше зверталися до медичних закладів для обстеження на ВІЛ, зокрема частка зросла майже на 40%, порівняно з попереднім роком. У 2023-му вірус імунодефіциту людини виявили у майже 13 тисяч осіб.

Станом на початок 2024 року в Україні налічують понад 118 тисяч хворих на ВІЛ, які отримують антиретровірусну терапію.

Що відомо про інноваційний препарат для профілактики ВІЛ?

Каботегравір тривалої дії (CAB-LA) – ін’єкційна форма доконтактної профілактики вірусу імунодефіциту людини.

Препарат призначають особам, які перебувають у групі ризику, аби запобігти зараженню. Найчастіше це стосується осіб, які вживають ін’єкційні наркотики, мають ВІЛ-інфікованого партнера або не користуються бар’єрною контрацепцією.

Доконтактна профілактика доступна у формі пігулок – антиретровірусного профілактичного препарату, який треба вживати кожного дня в один і той же час.

У свою чергу каботегравір тривалої дії вводять в організм шляхом внутрішньом’язових ін’єкцій. Перші два уколи роблять з інтервалом у чотири тижні, наступні – кожні вісім тижнів.

Через те, що CAB-LA не треба вживати за графіком, він забезпечує більш простий, але високоефективний захист від інфікування.

Після успішних випробувань ефективності препарату Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) у липні 2022 року рекомендувала CAB-LA як додатковий метод профілактики ВІЛ.

Ефективність препарату у боротьбі із зараженням показали, зокрема, два рандомізовані контрольовані дослідження HPTN 083 та HPTN 084. Відповідно до них, використання каботегравіру тривалої дії знижує ризик ВІЛ на 79% результативніше, ніж пероральні засоби (таблетки).

У січні 2023 року опублікували інше дослідження, яке провели фахівці з Університетського коледжу Лондона (Велика Британія), ВООЗ, Ініціативи доступу до охорони здоров’я Клінтона та інших організацій. Вони створили моделювання поширення ВІЛ на основі тогочасної ситуації епідемії вірусу в Субсахарській Африці (країнах південніше пустелі Сахари).

Результати дослідження показали, що каботегравір тривалої дії має потенціал до значного зниження захворюваності.

За прогнозами авторів, ефективність цього засобу профілактики переважає ризики, пов’язані із підвищеною резистентністю до ліків. Крім того, моделювання продемонструвало, що препарат здатний знизити смертність від СНІДУ в 99% сценаріїв.

Як додатковий засіб профілактики CAB-LA схвалили в США, Австралії, Зімбабве та Південній Америці.

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