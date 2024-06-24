У Львові хірурги зі США безоплатно оперуватимуть постраждалих від війни з тяжкими травмами обличчя

Пластичні хірурги зі США безоплатно оперуватимуть українців – як подати заявку

Восени в рамках місії "Face to Face" до Львова приїдуть реконструктивні хірурги зі США. Вони вже розпочали набір пацієнтів на безоплатні операції.

Хто може подати заявку та як це зробити – розповіли у платформі для розвитку медицини та науки в Україні INgenius.

Американські медики безоплатно оперуватимуть військових і цивільних, які внаслідок війни отримали тяжкі травми обличчя, дефекти лицевих кісток і повік.

Як повідомила у коментарі для "УП. Життя" засновниця INgenius Іванка Небор, загалом у рамках місії зможуть прооперувати близько 50 людей – точна кількість залежатиме від тяжкості випадків.

"Відбір проводять американські хірурги разом з українськими колегами. Обирають найбільш тяжкі травми. У пріоритеті – дефекти кісток обличчя, відсутність нижньої щелепи, травми носа та повік", – розповіла Іванка.

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Для подачі заявки потрібно написати у месенджери Telegram/Viber/WhatsApp за номером телефону: +380937814304.

До них бажано додати скановані копії виписок, фотографії та знімки досліджень КТ/МРТ тощо.

Для відібраних пацієнтів операції та перебування у лікарні будуть безоплатними.

Це вже четверта, але не остання місія "Face to Face". Раніше лікарям уже вдалося прооперувати близько 100 українців.