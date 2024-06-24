У Львові хірурги зі США безоплатно оперуватимуть постраждалих від війни з тяжкими травмами обличчя
Восени в рамках місії "Face to Face" до Львова приїдуть реконструктивні хірурги зі США. Вони вже розпочали набір пацієнтів на безоплатні операції.
Хто може подати заявку та як це зробити – розповіли у платформі для розвитку медицини та науки в Україні INgenius.
Американські медики безоплатно оперуватимуть військових і цивільних, які внаслідок війни отримали тяжкі травми обличчя, дефекти лицевих кісток і повік.
Як повідомила у коментарі для "УП. Життя" засновниця INgenius Іванка Небор, загалом у рамках місії зможуть прооперувати близько 50 людей – точна кількість залежатиме від тяжкості випадків.
"Відбір проводять американські хірурги разом з українськими колегами. Обирають найбільш тяжкі травми. У пріоритеті – дефекти кісток обличчя, відсутність нижньої щелепи, травми носа та повік", – розповіла Іванка.
Для подачі заявки потрібно написати у месенджери Telegram/Viber/WhatsApp за номером телефону: +380937814304.
До них бажано додати скановані копії виписок, фотографії та знімки досліджень КТ/МРТ тощо.
Для відібраних пацієнтів операції та перебування у лікарні будуть безоплатними.
Це вже четверта, але не остання місія "Face to Face". Раніше лікарям уже вдалося прооперувати близько 100 українців.