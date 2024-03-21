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Як пов'язані бактерії в кишківнику, серотонін та харчові алергії? Відповідь вчених

Вікторія Андрєєва — 21 березня, 09:00
Серотонін формує міцну імунну систему завдяки кишковим бактеріям
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Кишківник немовляти заселяють колонії корисних бактерій, які виробляють нейромедіатор серотонін, широко відомий як гормон щастя.

Він учить імунні клітини кишківника співіснувати з іншими корисними кишковими мікробами та нормально сприймати усі продукти харчування.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Science Immunology, пише Forbes.

"Кишківник є другим людським мозком, адже він виробляє понад 90% нейромедіаторів у людському тілі.

Нейромедіатори, зокрема, серотонін, найбільш відомі своєю роллю в здоров’ї мозку, а рецептори нейромедіаторів розташовані по всьому тілу людини", – пояснив доцент кафедри імунології та старший автор дослідження доктор Мелоді Зенг.

Вчені проводили дослідження на мишах, а потім підтверджували свої припущення та висновки на людях.

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Наприклад, вони визначили, що певний тип кишкових клітин, званий ентерохромафінними клітинами, виробляє нейромедіатори у дорослому організмі. Але у немовлят більша частина серотоніну виробляється саме бактеріями кишківника.

"Ми виявили, що кишкові бактерії у молодих мишей не тільки безпосередньо виробляють серотонін, але й знижують фермент під назвою моноаміноксидаза. Саме він зазвичай розщеплює серотонін, таким чином підтримуючи високий його рівень у кишківнику"– зазначила співавторка дослідження, асистентка з педіатрії Кетрін Санідад.

Високий рівень серотоніну у кишківнику новонароджених збільшує кількість імунних клітин, які називаються Т-регуляторними клітинами.

Потім ці клітини запобігають надмірній реакції імунної системи та атаці на харчові антигени або бактерії, корисні для кишківника.

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Науковці також проаналізували зразки стільця людських немовлят завдяки біобанку, створеному лабораторією Zeng у співпраці з Нью-Йоркською пресвітеріанською лікарнею Олександри Коен для жінок і новонароджених.

Дослідники підкреслили, щоб немовлята відразу після народження мали в кишківнику корисні бактерії.

Вчені також з'ясували, чому діти, народжені в багатих країнах, можуть мати менше Т-регуляторних клітин і піддаються більшому ризику страждати від харчової алергії або розвитку імунної реакції на корисні кишкові бактерії.

Це вони пояснюють нездоровими дієтами і вживанням ультраоброблених продуктів, які також впливають на формування імунітету.

"Якщо імунна система немовлят правильно навчена, вона визнає, що такі речі, як арахіс і яйця,  це добре, і їй не потрібно їх атакувати", – додав науковець.

Нагадаємо, науковці також дослідили, як спілкування з немовлям може вплинути на мовлення та словниковий запас дитини.

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