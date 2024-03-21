Як пов'язані бактерії в кишківнику, серотонін та харчові алергії? Відповідь вчених

Кишківник немовляти заселяють колонії корисних бактерій, які виробляють нейромедіатор серотонін, широко відомий як гормон щастя.

Він учить імунні клітини кишківника співіснувати з іншими корисними кишковими мікробами та нормально сприймати усі продукти харчування.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Science Immunology, пише Forbes.

"Кишківник є другим людським мозком, адже він виробляє понад 90% нейромедіаторів у людському тілі.

Нейромедіатори, зокрема, серотонін, найбільш відомі своєю роллю в здоров’ї мозку, а рецептори нейромедіаторів розташовані по всьому тілу людини", – пояснив доцент кафедри імунології та старший автор дослідження доктор Мелоді Зенг.

Вчені проводили дослідження на мишах, а потім підтверджували свої припущення та висновки на людях.

Наприклад, вони визначили, що певний тип кишкових клітин, званий ентерохромафінними клітинами, виробляє нейромедіатори у дорослому організмі. Але у немовлят більша частина серотоніну виробляється саме бактеріями кишківника.

"Ми виявили, що кишкові бактерії у молодих мишей не тільки безпосередньо виробляють серотонін, але й знижують фермент під назвою моноаміноксидаза. Саме він зазвичай розщеплює серотонін, таким чином підтримуючи високий його рівень у кишківнику", – зазначила співавторка дослідження, асистентка з педіатрії Кетрін Санідад.

Високий рівень серотоніну у кишківнику новонароджених збільшує кількість імунних клітин, які називаються Т-регуляторними клітинами.

Потім ці клітини запобігають надмірній реакції імунної системи та атаці на харчові антигени або бактерії, корисні для кишківника.

Науковці також проаналізували зразки стільця людських немовлят завдяки біобанку, створеному лабораторією Zeng у співпраці з Нью-Йоркською пресвітеріанською лікарнею Олександри Коен для жінок і новонароджених.

Дослідники підкреслили, щоб немовлята відразу після народження мали в кишківнику корисні бактерії.

Вчені також з'ясували, чому діти, народжені в багатих країнах, можуть мати менше Т-регуляторних клітин і піддаються більшому ризику страждати від харчової алергії або розвитку імунної реакції на корисні кишкові бактерії.

Це вони пояснюють нездоровими дієтами і вживанням ультраоброблених продуктів, які також впливають на формування імунітету.

"Якщо імунна система немовлят правильно навчена, вона визнає, що такі речі, як арахіс і яйця, – це добре, і їй не потрібно їх атакувати", – додав науковець.

Нагадаємо, науковці також дослідили, як спілкування з немовлям може вплинути на мовлення та словниковий запас дитини.