Як відрізнити відчуття тривоги від тривожного розладу? Пояснює МОЗ
Відчуття тривоги саме по собі не робить людину тривожною і не є підставою для встановлення діагнозу “тривожний розлад”. У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, як відрізнити ці стани.
“Відчуття тривоги виникає, коли людина починає переживати і тривожитися через деякі обставини в житті. Це абсолютно обґрунтоване відчуття, адже людина за допомогою нього може сховатися від небезпеки і згуртуватися, аби захистити себе при потребі. Особливо зараз, в умовах війни українцям притаманно переживати та тривожитись надмірно”, – зазначають у МОЗ.
Однак є й ознаки, які вказують на те, що людину турбує не просто тривога, а генералізований тривожний розлад. Це:
- непідконтрольні тривога та відчуття страху в цілому, без конкретної причини;
- кількість днів, проведених у тривозі, перебільшує час без неї;
- часте відчуття крайнього неспокою, перебування на межі сил;
- легка втомлюваність чи порожнеча в голові;
- дратівливість;
- напруженість м’язів;
- поганий сон чи надмірна сонливість.
Якщо ці симптоми супроводжують ще й головний біль, панічні атаки, запаморочення та нудота, в МОЗ рекомендують звертатися до спеціалістів.
“Тривожні розлади – це наслідок комбінації спадковості, впливу середовища й виховання. Вони переважно піддаються лікуванню. І тут потрібен комплексний підхід: медикаменти, психотерапія та самодисципліна”, – стверджують у міністерстві.
Зменшити симптоми допоможуть:
- відмова від алкоголю (сп’яніння зменшує тривогу, але похмілля – дуже посилює);
- фізична активність (вона діє для тривожних людей як ліки – регулярний спорт зменшує симптоми розладу);
- перебування на природі, спостереження за птахами (дозволять поліпшити часте серцебиття і знизять рівень кортизолу);
- звернення до сімейного лікаря (тривожний розлад часто можуть супроводжувати хронічні захворювання, як-от ішемічна хвороба серця, цукровий діабет).
“Ефективне лікування починається з визнання наявності проблеми, грамотно підібраного фахівця. Адже чергова фраза, яку ми чуємо від друзів: “Все буде добре”, може виявитися безсилою в питанні психологічного здоров'я”, – резюмують у МОЗ.
Раніше у МОЗ пояснили, з якими проблемами ментального здоров’я слід звертатися до сімейного лікаря.