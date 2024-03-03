Як відрізнити відчуття тривоги від тривожного розладу? Пояснює МОЗ

Відчуття тривоги саме по собі не робить людину тривожною і не є підставою для встановлення діагнозу “тривожний розлад”. У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, як відрізнити ці стани.

“Відчуття тривоги виникає, коли людина починає переживати і тривожитися через деякі обставини в житті. Це абсолютно обґрунтоване відчуття, адже людина за допомогою нього може сховатися від небезпеки і згуртуватися, аби захистити себе при потребі. Особливо зараз, в умовах війни українцям притаманно переживати та тривожитись надмірно”, – зазначають у МОЗ.

Однак є й ознаки, які вказують на те, що людину турбує не просто тривога, а генералізований тривожний розлад. Це:

непідконтрольні тривога та відчуття страху в цілому, без конкретної причини;

кількість днів, проведених у тривозі, перебільшує час без неї;

часте відчуття крайнього неспокою, перебування на межі сил;

легка втомлюваність чи порожнеча в голові;

дратівливість;

напруженість м’язів;

поганий сон чи надмірна сонливість.

Якщо ці симптоми супроводжують ще й головний біль, панічні атаки, запаморочення та нудота, в МОЗ рекомендують звертатися до спеціалістів.

“Тривожні розлади – це наслідок комбінації спадковості, впливу середовища й виховання. Вони переважно піддаються лікуванню. І тут потрібен комплексний підхід: медикаменти, психотерапія та самодисципліна”, – стверджують у міністерстві.

Зменшити симптоми допоможуть:

відмова від алкоголю (сп’яніння зменшує тривогу, але похмілля – дуже посилює);

фізична активність (вона діє для тривожних людей як ліки – регулярний спорт зменшує симптоми розладу);

перебування на природі, спостереження за птахами (дозволять поліпшити часте серцебиття і знизять рівень кортизолу);

звернення до сімейного лікаря (тривожний розлад часто можуть супроводжувати хронічні захворювання, як-от ішемічна хвороба серця, цукровий діабет).

“Ефективне лікування починається з визнання наявності проблеми, грамотно підібраного фахівця. Адже чергова фраза, яку ми чуємо від друзів: “Все буде добре”, може виявитися безсилою в питанні психологічного здоров'я”, – резюмують у МОЗ.

Раніше у МОЗ пояснили, з якими проблемами ментального здоров’я слід звертатися до сімейного лікаря.