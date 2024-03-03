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Як відрізнити відчуття тривоги від тривожного розладу? Пояснює МОЗ

Ірина Батюк — 3 березня, 13:28
AndrewLozovuy/Depositphotos

Відчуття тривоги саме по собі не робить людину тривожною і не є підставою для встановлення діагнозу “тривожний розлад”. У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, як відрізнити ці стани.

“Відчуття тривоги виникає, коли людина починає переживати і тривожитися через деякі обставини в житті. Це абсолютно обґрунтоване відчуття, адже людина за допомогою нього може сховатися від небезпеки і згуртуватися, аби захистити себе при потребі. Особливо зараз, в умовах війни українцям притаманно переживати та тривожитись надмірно”, – зазначають у МОЗ.

Однак є й ознаки, які вказують на те, що людину турбує не просто тривога, а генералізований тривожний розлад. Це:

  • непідконтрольні тривога та відчуття страху в цілому, без конкретної причини;
  • кількість днів, проведених у тривозі, перебільшує час без неї;
  • часте відчуття крайнього неспокою, перебування на межі сил;
  • легка втомлюваність чи порожнеча в голові;
  • дратівливість;
  • напруженість м’язів;
  • поганий сон чи надмірна сонливість.

Якщо ці симптоми супроводжують ще й головний біль, панічні атаки, запаморочення та нудота, в МОЗ рекомендують звертатися до спеціалістів.

“Тривожні розлади – це наслідок комбінації спадковості, впливу середовища й виховання. Вони переважно піддаються лікуванню. І тут потрібен комплексний підхід: медикаменти, психотерапія та самодисципліна”, – стверджують у міністерстві.

Зменшити симптоми допоможуть:

  • відмова від алкоголю (сп’яніння зменшує тривогу, але похмілля – дуже посилює);
  • фізична активність (вона діє для тривожних людей як ліки – регулярний спорт зменшує симптоми розладу);
  • перебування на природі, спостереження за птахами (дозволять поліпшити часте серцебиття і знизять рівень кортизолу);
  • звернення до сімейного лікаря (тривожний розлад часто можуть супроводжувати хронічні захворювання, як-от ішемічна хвороба серця, цукровий діабет).

“Ефективне лікування починається з визнання наявності проблеми, грамотно підібраного фахівця. Адже чергова фраза, яку ми чуємо від друзів: “Все буде добре”, може виявитися безсилою в питанні психологічного здоров'я”, – резюмують у МОЗ.

Раніше у МОЗ пояснили, з якими проблемами ментального здоров’я слід звертатися до сімейного лікаря.

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