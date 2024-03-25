У київському пологовому будинку змінили директора: колектив вимагає чесних виборів

У Київському міському пологовому будинку № 2 попередньому директору Сергію Сальникову не подовжили контракт, а на його місце призначили лікаря Олександра Забудського. Однак колектив лікарні категорично не згодний із таким рішенням.

Як повідомила у коментарі для "УП. Життя" голова профспілки Київського міського пологового будинку №2 Тетяна Шинкарук, департамент охорони здоровʼя КМДА не оголошував про відкриття вакансії або проведення конкурсу на цю посаду.

Кадрова зміна відбулася без погодження з колективом, хоча в інших медичних закладах під час воєнного стану продовжують контракти з керівниками, призначеними до повномасштабного вторгнення.

За словами Тетяни Шинкарук, 22 березня Сергія Сальникова викликали у Департамент охорони здоров'я Києва для того, щоб той підписав заяву на звільнення.

Тетяна Шинкарук проти звільнення директора Сергія Сальникова

"Це, зазвичай, проста формальність – закінчується контракт, пишуть заяву на звільнення, а тоді іншу заяву – про призначення. Але без будь-яких пояснень контракт з Сергієм Сальниковим не продовжили.

Натомість заяву Олександра Забудського про призначення на посаду директора закладу погодили, хоча офіційного повідомлення про вакансію ніде не було", – розповідає Тетяна Шинкарук.

Вона додає, що за підсумками 2023 року чимало медичних закладів отримали кредиторську заборгованість – тобто, кількість їхніх пацієнтів була недостатньою для покриття видатків на утримання лікарні. Але Київському міському пологовому будинку № 2 вдалося на 140% перевищити фінансовий план.

"Внаслідок цього ми змогли забезпечити персонал гідними зарплатами, а профспілкові внески використовували для допомоги ЗСУ.

Але новий директор, навіть не зазираючи в статистику, одразу ж заявив, що ми маємо жахливі показники. Хоча сам він як фахівець із перших днів роботи був у "простої". Та й загалом не має жодного управлінського досвіду", – обурюється голова профспілки.

Тетяна зауважує, що новий очільник пологового не підготувався до зустрічі з колективом та не представив стратегічного плану. Після офіційної заяви колективу Олександр Забудський усно заборонив публікувати думку працівників на офіційних сторінках медичного закладу, каже голова профспілки.

Лікарка-інтерн про ситуацію в пологовому будинку

Працівники пологового будинку вимагають чесних і прозорих виборів директору закладу.

"УП. Життя" надіслала запит до департаменту охорони здоровʼя КМДА для уточнення деталей кадрового рішення та очікує на відповідь.