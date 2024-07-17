Чи планують в Україні вводити професію лікаря-косметолога? Відповідь МОЗ

За українським законодавством, ін'єкційні процедури має право проводити лише лікар або медсестра під його контролем.

Утім, в Україні не існує медичних протоколів для косметологічних процедур, а також немає окремої професії лікаря-косметолога, яка є у США, Великій Британії, Японії, Туреччині та Польщі.

Міністерство охорони здоров'я у відповідь на запит "УП. Життя" заявило, що наразі в Україні не планується введення професії лікаря-косметолога.

У МОЗ нині не вважають доцільним запровадження нової професії, адже вона нібито достатньо врегульована.

"Процедури косметичної корекції здійснює лікар-хірург дерматолог. Косметологічну допомогу населенню під керівництвом лікаря надає медична сестра/брат з косметичних процедур.

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Фармацевт-косметолог консультує населення з питань раціонального застосування косметичних засобів і косметологічних процедур, клієнтів косметологічних закладів з питань раціонального і дієтичного харчування, надає неінвазивну косметологічну допомогу, у тому числі апаратну, крім як за медичними показаннями", – відповіли у відомстві.

Також "УП. Життя" з'ясувала, що робити інʼєкційні процедури може лікар-хірург пластичний. Детальніше про те, як обрати косметолога і які процедури він має право проводити – читайте у нашому тексті.