Отруєння у львівському ресторані Кацуріна: госпіталізували вже 70 людей, зокрема 9 дітей
У Львові після відвідин закладу "Китайський привіт" відомого ресторатора Міші Кацуріна отруїлися вже 70 людей, зокрема 9 дітей.
Найменшій постраждалій лише 4 роки, повідомляє ZAXID.NET.
Усі хворі перебувають у Львівській обласній інфекційній лікарні.
Медичний директор лікарні Андрій Орфін повідомив, що пацієнти отримують необхідну допомогу. Їхній стан середньої важкості, але з позитивною динамікою.
Причиною отруєння стала сальмонела, що найчастіше трапляється в сирих яйцях. Усі хворі повідомляли, що їли "Сінгапурський чізкейк", де є яєчний крем.
Нині тривають лабораторні дослідження, аби точно встановити, в яких саме продуктах була виявлена бактерія.
Нагадаємо, масове отруєння сталося у ресторані "Китайський привіт", який відкрився у Львові 13 липня. Перші пацієнти звернулися по допомогу 15-16 липня.
Власник закладу, відомий київський ресторатор Міша Кацурін, також отруївся і звернувся до лікарні.
Підприємець розповів, що у заклад викликали санстанцію, пообіцяв утилізувати всі продукти в ресторані та оплатити лікування усім постраждалим.
Поліція за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).
Санкція статті передбачає кілька варіантів покарання:
- штраф від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
- арешт на строк до 6 місяців;
- обмеження волі на строк до 3 років або позбавлення волі на той самий строк.