Отруєння у львівському ресторані Кацуріна: госпіталізували вже 70 людей, зокрема 9 дітей

У Львові після відвідин закладу "Китайський привіт" відомого ресторатора Міші Кацуріна отруїлися вже 70 людей, зокрема 9 дітей.

Найменшій постраждалій лише 4 роки, повідомляє ZAXID.NET.

Усі хворі перебувають у Львівській обласній інфекційній лікарні.

Медичний директор лікарні Андрій Орфін повідомив, що пацієнти отримують необхідну допомогу. Їхній стан середньої важкості, але з позитивною динамікою.

Причиною отруєння стала сальмонела, що найчастіше трапляється в сирих яйцях. Усі хворі повідомляли, що їли "Сінгапурський чізкейк", де є яєчний крем.

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Нині тривають лабораторні дослідження, аби точно встановити, в яких саме продуктах була виявлена бактерія.

Нагадаємо, масове отруєння сталося у ресторані "Китайський привіт", який відкрився у Львові 13 липня. Перші пацієнти звернулися по допомогу 15-16 липня.

Власник закладу, відомий київський ресторатор Міша Кацурін, також отруївся і звернувся до лікарні.

Підприємець розповів, що у заклад викликали санстанцію, пообіцяв утилізувати всі продукти в ресторані та оплатити лікування усім постраждалим.

Поліція за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Санкція статті передбачає кілька варіантів покарання: