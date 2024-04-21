Вчені виявили, що самотність може бути причиною потягу до шкідливої їжі

Учені виявили зміни в нейронних реакціях мозку в осіб, які повідомляли про відчуття самотності. Це може пояснювати зв’язок між низьким рівнем соціальних активності та потягом до шкідливої їжі, схильністю до ожиріння, харчових розладів та обсесій.

Про це інформує MedicalXpress із посиланням на результати дослідження в JAMA Network Open.

Науковці залучили до дослідження 93 здорові американки, середній вік яких становив 25,4 років. Поки учасницям давали переглядати зображення їжі (солодкої та солоної) та нехарчових продуктів, учені спостерігали за реакцією їхнього мозку на МРТ (магнітно-резонансній томографії).

Група, що мала менше соціальних зв’язків, демонструвала змінені реакції мозку на харчові сигнали в областях мережі пасивного режиму роботи мозку (у стані, коли людина бездіяльно відпочиває, марить наяву чи занурена в себе), лобно-тім’яній частині (відповідальній за виконання завдань і ухвалення рішень), а також у ділянці фільтрації візуальної інформації.

Це свідчить про те, що соціальна ізоляція – самотність – пов’язана зі зміною нейронної реакції на сигнали про їжу в певних областях мозку, які відповідають за відчуття апетиту. Також науковці виявили порушення контролю та мотивації як відповідь на зовнішні сигнали про їжу.

"Соціальна ізоляція може викликати потяг до їжі, подібний до потягу до соціальних зв’язків.

Ми демонструємо докази того факту, що наші соціальні зв’язки є ключовими для того, як ми споживаємо нездорову їжу, особливо висококалорійну, та солодощі", – говорить про результати дослідження старший автор роботи, доцент, директор Центру нейробіології стресу та стійкості імені Р. Оппенгеймера в Каліфорнійському університеті (США) Арпана Гупта.

Аналіз передбачав оцінку реакцій мозку на харчові сигнали, а також даних про склад тіла (відсоткове співвідношення води, жиру, м’язів та інших тканин організму) учасниць, харчову поведінку, про яку повідомили самі жінки, та стан психічного здоров’я.

Жінки з більшим відчуттям соціальної ізоляції повідомляли про вищий відсоток жирової маси, нижчу якість раціону, симптоми розладів харчової поведінки та погане психологічне здоров’я.

Відтак відчуття соціальної ізоляції пов’язують із негативними наслідками для здоров’я, зокрема підвищеним ризиком зміни харчової поведінки, ожирінням та психологічними розладами. Однак нейронні механізми, що лежать в основі цього зв’язку, наразі невідомі.

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