Уряд хоче "вдосконалити" перевірку видачі листків непрацездатності: що зміниться

Правила діятимуть у разі необхідності перевірки медичних висновків про тимчасову непрацездатність

Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт, який допоможе зробити перевірки фактів встановлення тимчасової непрацездатності більш ефективними. Надалі його має ухвалити Верховна Рада.

Документ також передбачає зміни до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування", повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

МОЗ, яке є автором законопроєкту, пропонує, щоб перевірку того, наскільки обґрунтованою є видача та продовження листків непрацездатності, проводили зі залученням уповноважених лікарів.

Відбір таких лікарів має проходити "за прозорою автоматизованою процедурою за допомогою ЕСОЗ (Електронна система охорони здоров’я)".

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Для того, щоб мінімізувати ризики при ухваленні рішення щодо обґрунтованості медичного висновку про тимчасову непрацездатність, з даних про пацієнта вилучать персональну інформацію.

"Водночас заклади охорони здоров'я зможуть оскаржити рішення про визнання листка непрацездатності необґрунтованим.

Раніше заклад охорони здоров’я мав змогу довести обґрунтованість рішення лікаря лише через суд. Тому пропонується, щоб заклад мав можливість оскаржувати рішення в досудовому порядку і надавати докази, що свідчать про правомірність дій лікаря", – зазначають у МОЗ.

Зміни в законодавстві також передбачатимуть врегулювання страхових виплат на основі паперових лікарняних, які ще подекуди використовують у зв’язку з воєнним станом в Україні.

Раніше ми пояснювали, яка відмінність між е-лікарняним і медвисновком тимчасової непрацездатності, та розповідали, як їх перевірити.