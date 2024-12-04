Наступного року в Україні запрацюють 200 центрів ментального здоров’я

В Україні в 2025 році створять 200 центрів ментального здоров'я

На базі кластерних та надкластерних лікарень у 2025 році створять мережу з 200 центрів ментального здоров’я.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров‘я нації, народний депутат Михайло Радуцький.

Проєкт реалізовуватимуть в межах Внутрішнього плану стійкості.

За майже три роки повномасштабної війни понад 12 тис. сімейних лікарів пройшли курси ВООЗ. Понад тисяча медзакладів має контракти з НСЗУ для надання послуг з лікування психологічних розладів на первинній ланці допомоги.

"На даний час триває наступний етап – створення мережі закладів спеціалізованої допомоги. Центри ментального здоров’я стануть просторами психологічної та психіатричної допомоги, а також вони працюватимуть над подоланням стигми щодо звернення по психосоціальну підтримку", – пояснив депутат.

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Як працюють центри психічного здоров'я?

Наразі з 200 сформовані вже 23 центри ментального здоров'я у 8 областях – Тернопільській, Львівській, Вінницькій, Полтавській, Дніпропетровській, Житомирській, Рівненській та Сумській.

Пацієнт може звернутися до лікаря первинної допомоги або безпосередньо до центру ментального здоров’я. Там працюватимуть мультидисциплінарні команди, до складу яких входитимуть лікарі-психіатри, психологи, психотерапевти та інші фахівці.

Такі простори працюватимуть у складі лікарень, надаватимуть послуги амбулаторно, стаціонарно або за місцем перебування пацієнта.

Як пояснили у МОЗ, центри надаватимуть:

психосоціальну допомогу (амбулаторно та стаціонарно);

психіатричну допомогу мобільними мультидисциплінарними командами (амбулаторна або за місцем проживання (перебування) пацієнта);

підтримку на рівні громад і допомогу найбільш вразливим категоріям населення (діти, ветерани, переселенці та інші).

Від початку 2025 року центри ментального здоров’я надаватимуть допомогу за новим пакетом за програмою медичних гарантій.