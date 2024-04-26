У Великій Британії почали випробовувати на людях вакцину від меланоми

У Великій Британії розпочали останню стадію випробування персоналізованої вакцини від найнебезпечнішої форми раку шкіри – меланоми.

Вакцина мРНК-4157 (V940) є індивідуальною терапією, тобто її склад змінюється відповідно до особливостей кожного пацієнта, повідомляє BBC та The Guardian.

Для того, щоб персоналізувати вакцину, вчені за допомогою штучного інтелекту аналізують гени із зразка пухлини пацієнта. Результатом стає спеціальний ін’єкційний препарат, що відповідає особливостям злоякісного новоутворенню хворого. Надалі мРНК-4157 (V940) використовують у комплексі з іншими засобами.

"Це абсолютно індивідуально для пацієнта – ми не можемо дати цю вакцину наступному пацієнтові в черзі, оскільки це не спрацює", – каже доктор Хізер Шоу, дослідник Університетського коледжу Лондона.

Вакцина має такий вплив на імунну систему, завдяки якому організм зможе протистояти конкретному типу раку шляхом знищення залишків ракових клітин. Кінцева мета її застосування – повністю вилікувати хворого на онкологію.

Передбачається, що до цього етапу випробування у Великобританії залучать щонайменше 60 пацієнтів. Однак ефективність вакцини планують перевіряти на хворих і з інших країн, зокрема Австралії.

Дослідники вже випробовують ефективність препарату проти інших видів раку, як-от пухлини легенів, сечового міхура та нирок.

Нагадуємо, у січні 2024 року в США схвалили пристрій на основі штучного інтелекту, який діагностує рак шкіри.