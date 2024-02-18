Нова розробка вчених може допомогти людям повернути частину втрачених спогадів – дослідження

Американські вчені розробили нейропротез для покращення пригадування певних спогадів. Однак для реального його застосування потрібні подальші дослідження.

Про це повідомляє Science Alert із посиланням на дослідження, опубліковане у науковому журналі Frontiers in Computational Neuroscience.

Дослідження засноване на експерименті 2018 року, в якому тестувалися нейронні імплантати. З їхньою допомогою вчені "записували коди інформації" в гіпокамп – місце в мозку, в якому "зберігаються" спогади.

Ці "коди" розробили для імітації нейронної активності, яка виникає під час запам'ятовування інформації.

Тепер науковці з Університету Вейк Форест та Університету Південної Каліфорнії провели експеримент, в якому 14 дорослим, які хворіють на епілепсію, хірургічно встановлювали мозкові електроди. Так вони намагалися створити карту мозку та визначити епіцентри нападів.

Далі вчені спостерігали за патернами, які виникають при запам’ятовуванні конкретних зображень – тварин, будівель, рослин, інструментів та траспортних засобів.

Коли науковці за виявленою схемою робили штучну стимуляцію мозку, учасники дослідження краще згадували побачені образи приблизно на 22%.

Однак результати збільшилися до майже 38%, коли дослідники стимулювали обидві півкулі мозку учасників з погіршеною пам'яттю.

"Наша мета – створити втручання, яке може відновити функцію пам'яті, втрачену через хворобу Альцгеймера, інсульт або черепно-мозкову травму. Ми виявили, що найбільш виражені зміни відбулися саме у людей з ослабленою пам'яттю", – пояснив співавтор дослідження Брент Редер.

Вчені стверджують, що їхня розробка має потенціал, однак для реального її застосування потрібні подальші дослідження й удосконалення.

Нагадаємо, вчені встановили, що мозок людини обробляє травматичні спогади як теперішні переживання.