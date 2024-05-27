Звідки береться бажання допомагати іншим? Вчені знайшли відповідь у структурі мозку

Науковці виявили, що за бажання допомагати іншим відповідає вентромедіальна префронтальна кора – ділянка в передній частині людського мозку.

Результати дослідження, яке провели вчені з Бірмінгемського та Оксфордського університетів, опубліковані в журналі Nature Human Behaviour, пише MedicalXpress.

У дослідженні взяли участь три групи людей: 25 пацієнтів із пошкодженням вентромедіальної кори, 15 пацієнтів із пошкодженням інших ділянок мозку та 40 здорових людей.

Кожен учасник експерименту зустрічався з іншою людиною, яка залишалася для нього анонімом. Потім учасники дослідження виконували завдання, яке вимірювало їхню готовність докласти фізичних зусиль для заробітку грошей для себе та для іншої людини.

Вибір учасників варіювався залежно від кількості грошей, яку вони могли заробити для себе або іншої людини, а також зусиль, необхідних для отримання винагороди.

Результати дослідження показали, що пацієнти з пошкодженням вентромедіальної кори були менш схильні допомагати іншим, докладали менше зусиль і заробляли менше грошей для допомоги, порівняно з іншими групами.

"Допомога людям важлива для вирішення глобальних проблем. Але допомагати іншим часто важко, і люди не завжди готові докладати зусиль. Тому дуже важливо зрозуміти, як мозок обробляє рішення про допомогу", – зазначила професорка Патріція Локвуд.

За її словами, ця ділянка мозку особливо цікава, тому що вона розвивається в підлітковому періоді та змінюється з віком.

"Буде цікаво побачити, чи може ця ділянка мозку змінювати функції під впливом освіти. Тобто чи можемо ми навчитися краще допомагати іншим", – каже Локвуд.

Зазначається, що розуміння того, де в мозку формуються рішення про допомогу іншим, допоможе у пошуку нових методів лікування соціальних розладів.

"Це дослідження не тільки допомагає краще зрозуміти просоціальну мотивацію, але й може сприяти розробці нових методів лікування розладів, як-от психопатія", – вважає співавторка дослідження Джо Катлер.

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