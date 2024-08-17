Одержимість батьків телефонами може негативно вплинути на здоров’я їхніх дітей – дослідження

Канадські дослідники встановили, що діти, батьки яких витрачають багато часу на використання смартфонів, мають більшу схильність до тривожності, труднощів з концентрацією уваги та гіперактивності.

Це показало дослідження, у ході якого опитали понад тисячу дітей віком від 9 до 11 років, повідомляє MedicalXpress.

Команда обрала саме цей вік неспроста. За словами авторів роботи, у цьому діапазоні розвиток дітей особливо залежний від зовнішніх факторів. Також цей вік пов’язують із підвищеним ризиком виникнення проблем із психічним здоров’ям.

У ході дослідження, результати якого опублікували в JAMA Network Open, вчені провели опитування канадських дітей двічі – у 2020 році та на початку 2022-го.

Дітям пропонували ознайомитися із твердженнями і сказати, чи вони з ними погоджуються. Зокрема, учасники розповідали, чи хотіли би вони, щоб їхні батьки витрачати менше часу на телефони чи інші пристрої.

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Також діти відповідали, чи викликає в них дратівливість те, що батьки використовують смартфони під час спільного спілкування.

У ході дослідження в учасників перевірили наявність проблем із психічним здоров’ям, як-от тривогою, депресією, гіперактивністю чи неуважністю, які могли розвинутися за час дослідження.

Науковці зробили висновок – вищий рівень симптомів тривоги в дитини пов’язаний із її переконанням у тому, що батьки проводять забагато часу за телефонами.

"Занадто багато часу, проведеного батьками за смартфонами, також було пов’язано з вищим рівнем неуважності та симптомів гіперактивності на пізнішому етапі розвитку дитини", – кажуть автори дослідження.

При цьому результати залишалися приблизно однаковими незалежно від статі дитини.

Водночас автори роботи не квапляться із висновками щодо першопричини такого зв’язку: діти тривожаться більше через одержимість батьків телефонами чи дорослі через проблеми в поведінці малюків використовують пристрій як порятунок.

"[Дослідження] підкреслює складні зв’язки між технічними навичками батьків і психічним здоров’ям дітей", – пояснили науковці.

Попередні дослідження показали, що сучасні батьки немовлят проводять у середньому більше п’яти годин у своїх смартфонах щодня. 27% спілкування зі своєю дитиною вони проводять, відволікаючись на пристрій. Це підтвердили 68% опитаних батьків.

Нагадаємо, у лютому 2024 року вчені виявили, що підлітки, які пережили знущання в дитинстві, частіше мають проблеми із психічним здоров’ям у дорослому віці.