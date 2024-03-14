Як взаємодія із собаками впливає на мозок людини? Результати дослідження

Вчені з'ясували, як ігри та догляд за собаками впливають на мозок людини

Взаємодія із собаками може принести користь для емоційного здоров’я людини. Вона посилює мозкові хвилі, пов'язані з відпочинком і розслабленням.

Такі висновки зробили південнокорейські вчені у своєму дослідженні, опубліковану в науковому журналі PLOS One, повідомляє CNN.

Науковці з’ясували, як на настрій людини впливають конкретні види взаємодії із собакою. Для цього вони залучили вимірювання активності мозку та опитали учасників експерименту про їхні емоції.

У дослідженні взяли участь 30 дорослих людей, середній вік яких – близько 28 років. Їх науковці зустріли у салонах для тварин та в школі догляду за собаками.

Перед початком взаємодії, щоб звести до мінімуму будь-яку стимуляцію, учасники протягом трьох хвилин сиділи й дивилися на стіну.

Кожен з них виконував по вісім активностей із чотирирічним дресованим пуделем. Вони включали знайомство, ігри, годування, масаж, грумінг, фотографування, обійми та вигул собаки.

Під час кожної з активностей протягом трьох хвилин науковці вимірювали мозкові хвилі учасників за допомогою електроенцефалограми (ЕЕГ). Між завданням учасники заповнювали анкети, які містили питання про їхній емоційний стан.

Різні види діяльності по-різному впливали на мозкові хвилі. Ігри та прогулянка з собакою збільшували силу коливань альфа-діапазону, які свідчать про спокій та розслаблення. Згідно з дослідженням, активність альфа-хвиль пов'язана з поліпшенням пам'яті та зниженням стресу.

Догляд за собакою, ігри та м'який масаж були пов'язані з посиленням коливань бета-діапазону, що асоціюється з підвищеною увагою та концентрацією. Учасники також значно менше відчували депресію, стрес і втому після спілкування з пуделем.

Хоча не всі учасники мали власних домашніх улюбленців, ймовірно, їхня любов до тварин мотивувала їх взяти участь в експерименті. За словами співавтора дослідження Оню Ю, це потенційно могло вплинути на результати

"Анімалотерапія може бути дуже корисною для людей, яким подобається бути поруч із тваринами", – зазначив він.

Для остаточного підтвердження результатів дослідження необхідні подальші експерименти з більшою кількістю учасників.

Нагадаємо, дослідження показало, власники собак більше піклуються про своїх улюбленців, аніж власники котів.