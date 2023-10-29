Собаки чи коти: дослідження показало, чиї власники піклуються про своїх тварин більше

Власники собак більше піклуються про своїх улюбленців, аніж власники котів як в емоційному, так і в фінансовому плані. Однак величина розриву залежить від конкретної країни.

Про це повідомляє Science Alert із посиланням на дослідження, опубліковане у Frontiers in Veterinary Science.

Міжнародна група дослідників опитала 2117 людей у Великій Британії, Данії та Австрії: 844 власників собак, 872 власників котів та 401 власник собак і котів одночасно.

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Респонденти відповідали на запитання про страхування тварин, готовність платити за їхнє лікування, емоційну прив’язку до улюбленців, яка вимірювалася за допомогою спеціальної шкали.

Фото: AllaSerebrina/Depositphotos

Результати показала, що в усіх трьох країнах собак цінують більше, аніж котів. Найбільший розрив виявився в Данії, менший – в Австрії, незначний – у Великій Британії.

"Хоча в усіх країнах люди піклуються про своїх собак більше, ніж про котів, ступінь різниці між країнами різко варіюється. Тому це не схоже на універсальний феномен, що люди набагато менше піклуються про своїх котів, ніж про собак.

Ми припускаємо, що різниця може залежати від культурних факторів, зокрема, від того, чи проводять тварини багато часу зі своїми господарями вдома", – каже співавтор дослідження Пітер Сандое.

Загалом, собаки виграли з точки зору як емоційних, так і фінансових інвестицій з боку своїх господарів. Однак у Великій Британії, наприклад, не було великої різниці між готовність до фінансових витрат на лікування собак і котів.

"Британців часто зображують як націю любителів котів, що, безумовно, підтверджується нашим дослідженням. Данцям ще треба пройти довгий шлях, але вони можуть врешті-решт досягти цього", – каже дослідник.

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Науковці кажуть, що причин такого ставлення може бути декілька. Зокрема, коти частіше поводяться відсторонено, а собаки вимагають багато уваги від господаря.

Також важливим є фактор урбанізації країни, коли люди почали втрачати зв’язок із сільськогосподарськими травинами. Найраніше це відбулося у Великій Британії, найпізніше – у Данії.

"Це викликає цікаві питання щодо того, що можуть виявити порівняльні дослідження інших країн. Можливо, існують країни, де рівень турботи про котів і прив'язаності до них насправді вищий, ніж до собак", – каже Сандое.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які породи собак найкраще підходять людям з алергією.