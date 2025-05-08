В "Охматдиті" виконали унікальну для України операцію – пересадку печінки від несумісного донора

У київському "Охматдиті" вперше в Україні провели дитині АВ0-несумісну трансплантацію печінки – пересадку органа, при якій група крові донора не сумісна з групою реципієнта.

Про унікальну операцію розповіли на сторінці лікарні.

Пацієнт – маленький Максимко з Чорнобаївки, що на Херсонщині. У січні 2025 року хлопчик потрапив до "Охматдиту" з жовтяницею, млявістю, збільшеним животиком, знебарвленим калом і темною сечею.

Після здачі аналізів та медичного огляду стало зрозуміло, що дитина потребує трансплантації печінки. Утім, батьки не могли стати донорами через різні групи крові.

Хвороба прогресувала, функціонування органа стрімко погіршувалося. Максим потрапив у відділення анестезіології. Лише пересадка могла врятувати хлопчику життя.

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У світі вже відомі випадки пересадки органів, коли група крові донора і реципієнта не збігається. Це називають АВО-несумісною трансплантацією. Серед дорослих такі випадки поодинокі, а дітям робити такі операції набагато складніше. В Україні таких хірургічних втручань раніше ніколи не робили.

"АВ0-несумісна трансплантація – це вихід із ситуацій, коли ми не маємо можливості виконати пересадку за стандартними умовами сумісності пари донор-реципієнт. Це актуально і для нашої країни, де вкрай низька (2-3 донори з діагностованою смертю мозку на 1 мільйон населення) донація органів після смерті.

Можливість виконання цього типу трансплантації демонструє найвищі кваліфікаційні та експертні можливості нашого центру. Все заради дітей", – пояснив лікар-трансплантолог "Охматдиту" Олег Годік.

Лікарі наважилися на новий для України крок – зібрали консиліум, вивчили міжнародні протоколи, отримали консультації від закордонних колег і розпочали підготовку до операції.

Операція тривала 20 годин НДСЛ "Охматдит"

Оскільки тато Максимка військовослужбовець, то медики вирішили пересадити частину печінки від його мами.

"У неї ІІ група крові, у дитини – І. Щоб знизити ризик відторгнення через різну групу крові, Максиму заздалегідь провели курс заміни плазми крові і призначили спеціальну імуносупресивну терапію – препарати, які допомагають уникнути відторгнення органа.

Спеціалісти постійно контролювали показники, які свідчать, скільки в організмі дитини залишилось антитіл, що можуть відторгнути нову печінку. Вони мають бути на дуже низькому рівні. Тому навіть перед самою операцією ще раз зробили аналіз. І тільки після того, як отримали результат прямо під час підготовки, розпочали хірургічне втручання", – розповіли у лікарні.

Операція тривала 20 годин і минула успішно. Орган прижився, а маленького пацієнта відпустили додому. Щотижня він приїжджає до "Охматдиту" на обстеження.

Раніше ми розповідали, як працює система трансплантації в Україні та як підбирають пару "донор-реципієнт".