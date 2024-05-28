Як допомогти близькій людині з шизофренією? Поради від ЦГЗ

Як підтримати людину, яка страждає на шизофренію

У суспільстві побутує хибне уявлення про те, що люди з шизофренією є небезпечними. Однак їхнє захворювання не робить їх "не такими, як інші". Вони також мають потреби у спілкуванні, допомозі та підтримці від близьких.

У Центрі громадського здоров’я розповіли, як поводитися та як допомогти людині, яка страждає на шизофренію.

Шизофренія – це психічний розлад, який характеризується значними порушеннями сприйняття реальної дійсності та змінами поведінки. На нього страждає 24 мільйони людей по всьому світу, зазначає Всесвітня організація охорони здоров’я.

Дослідники досі не змогли встановити причину, що спричиняє виникнення цього психічного захворювання. Припускають, що його може викликати взаємодія між генами та низкою факторів, як-от психосоціальні та навколишнє середовище.

Як допомогти людині, якій діагностували шизофренію?

Хворих на шизофренію мають спостерігати лікарі-психіатри, тож їх слід заохочувати не пропускати обстеження.

У ЦГЗ кажуть, що такі люди можуть уникати прийомів лікарів з декількох причин. Наприклад, через яскраво виражені симптоми чи складнощі з записом. Тому важливо запропонувати піти до медика разом і пояснити важливість цього.

"Що раніше почати лікування, то швидше може настати покращення стану", – наголосили у Центрі громадського здоров’я.

Нагадувати про прийом ліків.

Для полегшення стану хворий має приймати певні ліки. Є препарати, які треба вживати щодня у той самий час. Тому можна поцікавитися у близької людини, чи не забула вона випити таблетки.

Якщо з цим є труднощі, то можна використовувати спеціальні контейнери для таблеток, будильник або ж написати нагадування.

"Хтось такі нагадування може сприймати образливо, тому орієнтуйтесь на потреби близької людини.

Є ризики, що людина з шизофренією може перервати лікування через надто виражені побічні ефекти лікування. Якщо вони негативно впливають, краще не припиняти прийом, а проконсультуватись із лікарем щодо зміни препарату, адже раптове переривання лікування може викликати загострення", – радять експерти.

Важливо разом ходити до лікаря та нагадувати про прийом ліків PanterMediaSeller

Підтримувати чесну комунікацію з лікарем.

При погіршенні стану хворому може бути важко відкрито розповісти лікарю, що він відчуває. Це пов’язано з побоюванням збільшення дози ліків, небажанням госпіталізації, складнощами з описом своїх переживань. Натомість якщо пацієнт не довіряє своєму лікарю, то краще його змінити.

Допомогти уникнути вживання алкоголю та психоактивних речовин (ПАР) – від цього залежатиме ефективність лікування.

"Через інтенсивні переживання, пов’язані з симптомами маячення чи галюцинацій, людина може використовувати ПАР як спосіб впоратись із переживаннями.

Вживання ПАР та алкоголю є дуже небезпечним для осіб, що приймають ліки, бо може викликати інтоксикацію або смерть", – наголосили у ЦГЗ.

У цьому випадку краще поговорити та роз’яснити переваги відмови від алкоголю та ПАР. Важливо розмовляти без звинувачень хворого.

Ставитися до хворого з повагою.

"Не використовуйте такі слова як: "псих", "божевільний", "шизік", "шизофренік". Натомість можете сказати "людина, що живе з шизофренією", "має шизофренію".

Створюйте спокійне та безпечне середовище в родині, цікавтесь справами та самопочуттям, залучайте її до формування комфортного середовища", – рекомендують фахівці ЦГЗ.

Експерти радять проводити разом час та не обмежувати людину в спілкуванні nd3000/Depositphotos

Планувати спільний час та заняття.

Людину з шизофренією не потрібно ізолювати від спілкування з соціумом. Навпаки – рекомендовано проводити разом час, зокрема займатися спортом.

"Якщо не займатися фізичною активністю, збільшується ризик розвитку цукрового діабету, серцево-судинних захворювань і проблем з печінкою", – зазначили медики.

Допомагати лише тоді, коли просять.

Люди, яким доводиться жити з шизофренією, можуть потребувати допомоги та підтримки, а не контролю 24/7. Експерти радять проявляти зацікавленість до їхнього стану та заохочувати до якоїсь діяльності.

Допомогти зберегти соціальні навички.

Шизофренія впливає на різні сфери життя людини, зокрема й на соціальну. Вони часто мають порушення сну, які можуть сприяти посиленню соціальної ізоляції.

Важливо допомагати людям з шизофренією поступово повертатися до спілкування з іншими людьми, але не змушувати їх до цього. Завдяки цьому хворий не буде себе почувати так, ніби він "не такий, як всі". Крім того, важливо проявляти розуміння і терпіння.

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