Як паліативним хворим отримати знеболювальні безкоштовно: інструкція

Паліативні хворі можуть отримати безкоштовно або з частковою доплатою знеболювальні лікарські засоби.



Міністерство охорони здоров’я опублікувало покрокову інструкцію, як це зробити.

Серед засобів, що входять до програми реімбурсації (відшкодування державою вартості лікарських засобів) "Доступні ліки", є шість препаратів Морфіну у формі таблеток. Чотири з них можна отримати безкоштовно, інші ж два – з доплатою.

Отримати знеболювальні можуть пацієнти зі встановленим облікованим станом "Паліативна допомога". За відсутності такого статусу варто попередньо звернутися до лікаря первинної медичної допомоги (сімейного лікаря).

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Щоб одержати лікарський засіб, необхідно:

Звернутися до лікаря, який встановить діагноз "хронічний біль" і створить електронний рецепт.

Хворі на онкологію мають відвідати лікаря первинної медичної допомоги, пацієнти з розладами психіки та поведінки – психіатра, інші категорії осіб – сімейного лікаря.

На окупованих територіях та зоні бойових дій працівник медичного закладу також може виписати паперовий рецепт. Дійсним вважається і електронний його варіант. Термін дії рецепта становить 30 днів.

Відвідати аптеку, що має договір із Національною службою здоров’я України. Такі заклади можна знайти на сайті НСЗУ.

Провізору слід назвати номер рецепта і код його погашення. Він запропонує обрати з наявних препаратів, що мають у складі потрібну діючу речовину. Також фармацевт повідомить, які препарати безкоштовні, а за які потрібно доплатити.

Важливо: лікар може виписати рецепт на знеболювальну терапію поза програмою реімбурсації, відтак пацієнт не матиме можливості отримати засіб безкоштовно або за частковою оплатою.

Раніше ми писали про оновлення переліку "Доступних ліків".

Анна Коваленко, "УП. Життя"

