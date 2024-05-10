Як пов'язані психоз і нестача сну в дитинстві? Пояснюють вчені

Вчені з університету Бірмінгема виявили, що постійне недосипання в ранньому дитинстві може провокувати психотичні розлади у подальшому житті.

Про це свідчать результати дослідження, опубліковані в JAMA Psychiatry, пише Neuro Science News.

Науковці проаналізували інформацію про тривалість нічного сну у понад 12 тисячі дітей віком від 6 місяців до 7 років і психічне здоров'я майже 4 тисяч 24-річних людей.

Вони виявили, що у дітей, які постійно мали обмежений сон, у ранньому дорослому віці у два рази частіше розвивалися психотичні розлади та майже в чотири рази частіше виникали психотичні епізоди.

"Цілком нормально, коли діти страждають від проблем зі сном у різні періоди свого дитинства, але це може стати хронічною проблемою.

Постійна нестача сну може бути не єдиною причиною психозу в ранньому та дорослому віці, але є сприяючим фактором у його розвитку", – пояснила провідна авторка, докторка Ізабель Моралес-Муньос.

Вона зауважила, що команда не змогла довести причинно-наслідковий зв’язок між нестачею сну в дитинстві та психозом у дорослому віці, але встановила, що він є одним із факторів виникнення розладу.

"Ми знаємо, що раннє втручання дійсно важливе для допомоги молодим людям із психічними захворюваннями. Розуміння ролі, яку хороша гігієна сну відіграє в позитивному психічному здоров’ї, може бути дійсно важливою частиною цього процесу", – додала дослідниця.

Нагадаємо, раніше вчені прийшли до висновку, що дві ночі недосипання можуть змусити людей відчувати себе на роки старшими.