Колір сечі може свідчити про стан здоров’я: як розпізнати підказки організму

Сеча може багато “сказати” про здоров’я людини. Важливими ознаками стану організму є не лише частота сечовипускання, а й зміна кольору, прозорості та запаху сечі.

На що саме варто звернути увагу? Про це уролог, експрезидент Урологічного товариства Флориди (США) Джамін Брамбхатт розповів CNN.

Від чого залежить колір сечі?

Колір сечі змінюється від блідо-жовтого до темно-бурштинового, головним чином через урохром – побічний продукт нормального розпаду еритроцитів. Коли еритроцити старіють і розщеплюються, утворюється урохром, який фільтруються нирки, надаючи сечі кольору.

Інтенсивність кольору прямо відображає рівень гідратації – насичення організму водою. Що більше людина п’є, то світлішою є її сеча.

В ідеалі сеча має бути настільки прозорою, щоб через можна було щось побачити. Але важливо знайти баланс, адже вживання занадто великої кількості води може призвести до надмірної гідратації.

Цей процес розріджуватиме життєво важливі електроліти та може спричинити інтоксикацію водою – рідкісний, але серйозний стан, при якому знижується рівень натрію в крові до небезпечного мінімуму. Цей ризик особливо актуальний для спортсменів і осіб, які займаються тривалою фізичною активністю.

З іншого боку, недостатнє споживання води загрожує недостатньою гідратацією, що може призвести до зневоднення, втоми та слабкої когнітивної та фізичної працездатностей.

Найкращими показниками достатньої гідратації є не часте відчуття спраги та світло-жовта сеча.

Про що свідчить колір сечі?

Червоний або рожевий.

Забарвити кров у такі кольори може вживання деяких продуктів, зокрема буряка та ягід. Однак якщо сеча з часом залишається червоною або рожевою, це може свідчити про те, що вона містить кров. Цю зміну не слід ігнорувати, бо вона може бути ознакою раку сечового міхура та нирок або доброякісних захворювань, як-от збільшення простати.

Темно-коричневий або кольору чаю.

Сеча таких відтінків може бути ознакою того, що людина п’є недостатньо води. Якщо ж кількість спожитої рідини є достатньою, а сеча залишається темною, це може свідчити про проблеми з печінкою або іншими органами.

Синій або зелений.

Найчастіше така забарвленість сечі пов’язана з певними ліками або барвниками в їжі.

Яскраво-жовтий.

Такого відтінку сечі можуть надавати вітаміни групи В. Цей ефект є нешкідливим, але він нагадує про те, як дієта та добавки можуть впливати на функції організму.

Що означає прозорість сечі?

Каламутна сеча може бути ознакою інфекції або проблеми з нирками. Однак помутніння часто є доброякісним і зникає самостійно. Також воно може бути побічним ефектом ліків.

Якщо зміни кольору сечі стали помітними і її стан не повертається до норми, краще звернутися до медичного працівника. Своєчасне виявлення потенційних проблем зі здоров’ям може спростити їхнє вирішення.