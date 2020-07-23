Чи можна їсти плаценту?

Питання, яке змусить здригнутись багатьох, насправді, дійсно хвилює деяких молодих мам.
А популярні блогерки навіть радять таку дивну процедуру.
"Мені зовсім не страшно їсти плаценту. Віддала її на капсуляцію й з неї зробили пігулки. Унікальні за властивостями", – писала одна у своєму Instagram.
Так що, у плаценти є якісь диво-властивості?
В рамках спецпроекту "Запитай Життя" з цим питанням ми звернулись до педіатра Лідії Бабич та кандидатки біологічних наук, засновниці науково-популярного проєкту "Мікроб і я" Олени Лівінської.
Нагадаємо, у форматі AMA (ask me anything) ви можете поставити нам будь-яке запитання і ми знайдемо експерта, який на нього відповість.
|Педіатр Лідія Бабич
|Біологиня Олена Лівінська
Найпопулярніший метод приготування плаценти – це виготовлення капсул.
Для цього плаценту висушують на пару, пише клініка Mayo.
Але деякі не проти пити з нею смузі й екстремально поїдати сирою.
Думка педіатра
"Поїдання плаценти стало популярне в деяких колах, але робити це не варто, – зазначає педіатр Лідія Бабич.
Немає жодних наукових даних про користь поїдання породіллею своєї плаценти.
Їсти чужу плаценту (у вигляді екстрактів, капсул чи в інший спосіб) – може бути дуже небезпечно. Це можливий шлях передачі інфекцій".
Педіатр уточнює, що можливий ризик зараження дитини ВІЛ та гепатитом С через молоко, якщо мати вживає плаценту, інфіковану цими вірусами.
"Немає жодних стандартизованих методів виробництва будь-чого з людської плаценти, – каже лікарка.
Вашим дітям потрібні здорові батьки. Бережіть себе і будьте на боці доказової медицини".
Думка біологині
"Плацента справді містить багато цінних нутрієнтів..., як і будь-яке м’ясо. І цінність цього ритуалу у дикій природі справді актуальна, адже породіллі потрібно за будь-яку ціну швидко відновити сили, щоб знову мати змогу втікати від хижаків і добувати їжу.
Але якщо ви народжуєте не в печері й на вас не чатує шаблезубий тигр, то можна залишити ці первісні пориви позаду і відновити сили приємнішою і безпечнішою їжею та насолоджуватися материнством, черпаючи нові знання із науково обґрунтованих джерел", – говорить Олена Лівінська
Що каже міжнародна медицина?
Це питання часто обговорюють в західних медіа, адже за кордоном практика вживання плаценти дуже поширена.
Деякі мами роблять з плацентою дуже дивні речі:
- капсули (пігулки);
- висушують перетирають в пудру та кладуть до крему;
- закопують в землю, бо вважають, що так краще будуть рости квіти;
- висушену та перетерту додають в смузі;
- роблять з неї прикраси на пам'ять.
|Фото: Mum's Grapevine
Але західні лікарі стверджують те саме, що й українські.
Поїдання плаценти може нашкодити і мамі, і дитині, застерігають спеціалісти клініки Mayo.
Центр з контролю та профілактики захворювань США (CDC) застерігає від вживання капсул з плацентою після того, як у немовляти розвинулась стрептококова інфекція групи B через те, що мати вживала плацентарні капсули.
Важливо розуміти, що плацента не є стерильною, хоча раніше так вважалося.
Це підтвердила й команда науковців з Вашингтонського університету: в плаценті були знайдені мікроорганізми.
Наталія Бушковська, УП.Життя
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