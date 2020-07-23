Чи можна їсти плаценту?

Наталiя Бушковська журналістка УП.Життя
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23 липня 2020

Питання, яке змусить здригнутись багатьох, насправді, дійсно хвилює деяких молодих мам.

А популярні блогерки навіть радять таку дивну процедуру.

"Мені зовсім не страшно їсти плаценту. Віддала її на капсуляцію й з неї зробили пігулки. Унікальні за властивостями", писала одна у своєму Instagram.

Так що, у плаценти є якісь диво-властивості?

В рамках спецпроекту "Запитай Життя" з цим питанням ми звернулись до педіатра Лідії Бабич та кандидатки біологічних наук, засновниці науково-популярного проєкту "Мікроб і я" Олени Лівінської.

Нагадаємо, у форматі AMA (ask me anything) ви можете поставити нам будь-яке запитання і ми знайдемо експерта, який на нього відповість.

 Педіатр Лідія Бабич

 Біологиня Олена Лівінська

Найпопулярніший метод приготування плаценти це виготовлення капсул.

Для цього плаценту висушують на пару, пише клініка Mayo. 

Але деякі не проти пити з нею смузі й екстремально поїдати сирою.

Думка педіатра

"Поїдання плаценти стало популярне в деяких колах, але робити це не варто, зазначає педіатр Лідія Бабич. 

Немає жодних наукових даних про користь поїдання породіллею своєї плаценти. 

Їсти чужу плаценту (у вигляді екстрактів, капсул чи в інший спосіб) може бути дуже небезпечно. Це можливий шлях передачі інфекцій". 

Педіатр уточнює, що можливий ризик зараження дитини ВІЛ та гепатитом С через молоко, якщо мати вживає плаценту, інфіковану цими вірусами.

"Немає жодних стандартизованих методів виробництва будь-чого з людської плаценти, каже лікарка.

Вашим дітям потрібні здорові батьки. Бережіть себе і будьте на боці доказової медицини".

Думка біологині

"Плацента справді містить багато цінних нутрієнтів..., як і будь-яке м’ясо. І цінність цього ритуалу у дикій природі справді актуальна, адже породіллі потрібно за будь-яку ціну швидко відновити сили, щоб знову мати змогу втікати від хижаків і добувати їжу. 

Але якщо ви народжуєте не в печері й на вас не чатує шаблезубий тигр, то можна залишити ці первісні пориви позаду і відновити сили приємнішою і безпечнішою їжею та насолоджуватися материнством, черпаючи нові знання із науково обґрунтованих джерел",  говорить Олена Лівінська

Що каже міжнародна медицина?

Це питання часто обговорюють в західних медіа, адже за кордоном практика вживання плаценти дуже поширена.

Деякі мами роблять з плацентою дуже дивні речі:

  • капсули (пігулки);
  • висушують перетирають в пудру та кладуть до крему;
  • закопують в землю, бо вважають, що так краще будуть рости квіти;
  • висушену та перетерту додають в смузі;
  • роблять з неї прикраси на пам'ять.

 Фото: Mum's Grapevine


Але західні лікарі стверджують те саме, що й українські.

Поїдання плаценти може нашкодити і мамі, і дитині, застерігають спеціалісти клініки Mayo.

Центр з контролю та профілактики захворювань США (CDC) застерігає від вживання капсул з плацентою після того, як у немовляти розвинулась стрептококова інфекція групи B через те, що мати вживала плацентарні капсули. 

Важливо розуміти, що плацента не є стерильною, хоча раніше так вважалося.

Це підтвердила й команда науковців з Вашингтонського університету: в плаценті були знайдені мікроорганізми. 

Наталія Бушковська, УП.Життя

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Чи можна їсти плаценту?

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