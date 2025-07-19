Штраф за порушення військового обліку: як про нього дізнатися, чи можна сплатити через Резерв+ та як зменшити суму покарання

Під час дії воєнного стану військовозобов'язані можуть отримати штраф за порушення військового обліку у підвищеному розмірі. Зокрема, якщо не прийшли до територіального центру комплектування за повісткою, не оновили військово-облікові дані чи вчасно не пройшли військово-лікарську комісію (ВЛК).

Порушник може дізнатися про штраф уже тоді, коли його викликали для розгляду справи до ТЦК. Або ж взагалі не здогадуватися про нього, якщо не побачив повідомлень, чи стягнення незаконно наклали без його відома. Протермінування сплати, своєю чергою, може збільшити суму вдвічі.

Крім того, деякі військовозобов'язані минулого тижня почали отримувати помилкові сповіщення про порушення у Резерв+, не вчинявши їх.

Як перевірити, чи справді загрожує військовозобов’язаному штраф за порушення обліку, коли треба його сплатити і як зменшити суму – розповідає "УП. Життя".

За що можна отримати штраф і скільки потрібно заплатити?

Штраф за порушення військового обліку можна отримати, якщо:

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не зʼявитися до ТЦК та СП за повісткою у строк, ззаначений в повістці, без поважних причин;

не оновити військово-облікові дані в Резерв+ або у ТЦК та СП;

не перебувати на військовому обліку;

не пройти ВЛК у відведений для цього час;

не мати при собі військово-облікового документа під час перевірки представниками ТЦК та СП, поліцейськими або прикордонниками;

не повідомити ТЦК та СП про зміну персональних даних.

У 2025 році за це передбачений штраф у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Коли і як сплатити штраф за порушення військового обліку?

Військовозобовʼязаному доведеться сплатити кошти лише тоді, коли представники ТЦК та СП виявлять порушення, складуть протокол, викличуть громадянина для встановлення обставин і винесуть постанову про притягнення до відповідальності.

Оштрафувати порушника зможе як ТЦК, де він перебуває на військовому обліку, так і будь-який інший центр комплектування.

Штрафів своєю чергою може бути стільки, скільки людина здійснила порушень, однак за кожне порушення можуть вимагати лише одне стягнення коштів, зауважує адвокатка Дар’я Тарасенко.

"У який спосіб ТЦК та СП перевірятиме, чи не оштрафував військовозобов’язаного вже якийсь інший ТЦК та СП за те саме порушення – незрозуміло. Нагадаю, що покарання двічі за одне і те саме порушення є незаконним", – підкреслює адвокатка.

Якщо ж військовозобов’язаний сплатив штраф, але не виконав вимогу закону, до прикладу, так і не оновив дані, то йому можуть виписати штраф повторно.

Штраф за порушення військового обліку потрібно сплатити впродовж 15 днів після того, як почне діяти постанова про притягнення до відповідальності. Якщо вчасно цього не зробити, представники територіального центру комплектування можуть звернутися до державної виконавчої служби, і тоді сума покарання зросте вдвічі.

Коли штраф може бути недійсним?

Варто звернути увагу, що штраф не можуть виписати, якщо військовозобов’язаного не викликали до територіального центру комплектування для розгляду справи про адміністративне правопорушення. Якщо ТЦК та СП зробили це "заочно", то таке стягнення незаконне, і його можна оскаржити в суді.

У випадку, коли людині повідомили про порушення, а також про дату, місце та час розгляду, а вона – не прийшла до центру комплектування, постанову законно можуть винести без її присутності.

Постанову також можуть винести без присутності військовозобов’язаного, якщо він подав заяву про визнання порушення з проханням розглянути справу за спрощеною процедурою.

Поки постанову не оформили, військовозобов’язаний не мусить платити штраф, але, якщо подасть заяву ТЦК, може зменшити розмір свого покарання.

"Варіант номер один: нічого не робити, чекати, коли буде постанова і оплачувати штраф, коли ви її отримаєте. Або інший варіант – подати до ТЦК ТСП заяву про те, що ви визнаєте вчинення порушення", – говорить Дар’я Тарасенко.

Згідно зі змінами до Кодексу про адміністративні правопорушення (КУпАП), якщо до моменту винесення постанови військовозобов’язаного мобілізували або ж він добровільно пішов на службу, штраф платити не доведеться. Однак це не стосується військових, щодо порушення яких вже оформили постанову до того, як вони мобілізувалися.

Військові можуть не платити штраф, якщо його виписали після їхньої мобілізації або підписання контракту luxury133.gmail.com/depositphotos

Як перевірити, чи отримали штраф?

Якщо військовозобов'язаний вчинить адміністративне правопорушення, у ТЦК та СП можуть оголосити його у розшук. Стрічка із відповідним написом має з'явитися поруч із військово-обліковим документом у додатку Резерв+. Це не завжди буде означати, що вам вже виписали штраф, однак допоможе зрозуміти, що покарання можливе.

Також про це можна дізнатися в застосунку Дія, зайшовши у розділ "Послуги", а далі у "Вчинення заходів щодо штрафів за порушення правил військового обліку".

Ще один варіант – перевірити Єдиний реєстр боржників. Для цього потрібно ввести особисті дані у відповідні поля на сторінці Міністерства юстиції.

Однак, при перевірці через "Дію" або реєстр боржників про штраф ви дізнаєтесь лише тоді, коли постанова вже буде передана для примусового виконання до виконавчої служби (і, відповідно, коли штраф вже зросте вдвічі).

Як зменшити суму штрафу від ТЦК на 50%?

Щоб заплатити лише половину від призначеного штрафу, військовозобов’язаному потрібно подати заяву до ТЦК та СП про те, що він визнає порушення і просить розглянути справу без його присутності. Це обов'язково треба зробити до того, як у центрі комплектування винесуть постанову про притягнення до відповідальності. Якщо зробити це пізніше, за словами адвокатки, заява не матиме сенсу.

Її треба подати ТЦК особисто або ж відправити поштою у паперовому вигляді. Дар’я Тарасенко вважає, що документ також можна відправити електронною поштою, наклавши на нього кваліфікований електронний підпис (КЕП), однак радить користуватися цим варіантом лише у крайніх випадках.

Наступний крок – отримати постанову про притягнення до адміністративної відповідальності. ТЦК та СП має розглянути заяву і винести постанову протягом 3 днів.

"У цій ситуації протокол складати не будуть і кликати вас на розгляд справи – теж. Без вас складуть постанову і направлять вам. Одразу перевірте, щоб у постанові було зазначено інформацію про те, що вона вважатиметься виконаною у разі сплати протягом десяти календарних днів з дня набрання нею законної сили не менш як 50 відсотків розміру штрафу", – підкреслює адвокатка.

Упродовж 20 днів після винесення постанови потрібно оплатити суму штрафу зі знижкою у 50%, тобто 8 500 грн. Дар’я Тарасенко звертає увагу, що у військовозобов’язаного є 20 днів саме після тієї дати, коли постанову оформили. Якщо не зробити це вчасно, доведеться сплатити повну суму – 17 000 грн. У разі несплати протягом наступних 20 днів штраф подвоюється і становитиме вже 34 000 грн.

Оплатити штраф можна через онлайн-додатки банку за реквізитами, які будуть зазначені у постанові, або в касі банківського відділення.

Після цього варто повідомити про це ТЦК та СП – направити туди супровідний лист та копію квитанції.

Однак у законі не йдеться про те, чи можна буде зменшити розмір стягнень, якщо військовозобов'язаний вчинив кілька різних порушень і визнав обидва, або навпаки – лише одне з них.

"Як буде у випадку, якщо розглядається декілька адміністративних правопорушень? Який буде розмір штрафу, якщо військовозобов'язаний вчинив два правопорушення і по обох з них написав заяву, що це не оскаржує? Коли законодавець придумав норму про знижки на штрафи, не подумав про таку ситуацію, тому дуже цікаво, як це буде відбуватися на практиці", – каже адвокатка.

ТЦК та СП мусить виписати постанову про притягнення до відповідальності протягом 3 днів після подання заяви NewAfrica/depositphotos

Чи можна сплатити штраф через Резерв+?

З 11 липня у застосунку Резерв+ з'явилася можливість сплатити штраф за несвоєчасне оновлення військово-облікових даних зі знижкою у 50%. Поки що це – єдине порушення, для якого була доступна така функція, однак у Міноборони обіцяють невдовзі додати й інші.

Військовозобов'язані, які не уточнили свої дані, у застосунку бачили червону стрічку поруч із військово-обліковим документом.

Далі – могли погодитися з порушенням і подати електронну заяву щодо цього ТЦК та СП. Після цього могли сплатити штраф у застосунку.

Якщо неоновлення даних було єдиним порушенням військовозобов’язаного, після цього червона стрічка поруч у Резерв+ мала зникнути. У Міноборони пишуть, що весь процес може тривати до 4 днів.

Чи треба платити штраф за неоновлення даних, якщо минув рік після порушення?

Штраф у Резерв+ можна було сплатити лише за неоновлення військово-облікових даних, які треба було уточнити до 16 липня 2024 року. 16 липня 2025-го минув рівно рік після дедлайну. При цьому відповідно до Кодексу про адмінправопорушення, штраф за порушення військового обліку можуть накласти не пізніше року з моменту вчинення незаконної дії.

Адвокати кажуть, що стягнення після цього терміну – протиправне, і територіальні центри комплектування після 16 липня більше не зможуть складати постанови про притягнення до відповідальності за неоновлення даних. Якщо ж постанову таки оформили, її можна оскаржити.

Утім, якщо військовозобов'язаний не просто запізнився з оновленням даних, а досі цього не зробив, його цілком законно можуть притягнути до адміністративної відповідальності.

Ті, хто отримали повідомлення про порушення у Резерв+, і не сплатили штраф до 16 липня, також вже не зможуть це зробити. Про це свідчить відповідне сповіщення у додатку в розділі "Штрафи".

Однак адвокатка Дарʼя Тарасенко зазначає, якщо червона стрічка поруч із військово-обліковим документом у застосунку не зникла, ймовірно, окрім несвоєчасного оновлення даних у військовозобов’язаного є інші порушення.

Що робити, якщо у Резерв+ з'явилася помилкова постанова ТЦК?

Після появи нової функції у Резерв+ з'явилася ще одна проблема. Деякі військовозобов'язані можуть побачити у Резерв+ інформацію про справу за порушенням, яке не визнавали або не вчиняли. Нагадаємо, постанову про притягнення до відповідальності в цьому випадку не можуть оформити без відома порушника.

За припущенням адвокатки, є три варіанти, чому постанова могла з’явитися у Резерв+. Перший – у ТЦК та СП намагалися викликати військовозобов’язаного на розгляд справи за його порушенням. До прикладу, надсилали листи з датою, часом та місцем розгляду на звичайну або електронну пошту, але громадянин не прийшов до військкомату. Тоді постанову законно винесли без його участі.

Другий варіант – документ оформили у територіальному центрі комплектування без відома військовозобов’язаного. Тобто його не сповістили про розгляд справи, і він не визнав порушення самостійно. У такому випадку постанову треба оскаржувати, адже вона – незаконна.

Третій варіант – постанови насправді не існує, а у додатку з’явився шаблон з даними, який зможуть використати тоді, коли буде підстава стягнути штраф з військовозобов’язаного. Це – порушення закону, говорить Дар’я Тарасенко і штраф за таким документом виписати не мають права.

"Найімовірніший варіант – це, коли постанова може бути написана, ми бачимо дату, номер, але насправді її ще немає. Це така програмна заготовка, яка дозволить дуже швидко запустити оповіщення про визнання, про винесення постанов, про можливість платити штраф для того, щоб не було необхідності у ТЦК та СП опрацьовувати це в ручному режимі. Якщо це дійсно так, то це грубе порушення законодавства", – підкреслює адвокатка.

Днями представники Міноборони пояснили, що така інформація насправді – технічний збій і не свідчить про справжні винесення постанови чи розгляд справи.

У Резерв+ зʼявлялися помилкові постанови про притягнення до відповідальності від ТЦК MEHANIQ/DEPOSITPHOTOS

У яких випадках можна оскаржити штраф за порушення військового обліку?

Якщо людина не погоджується зі штрафом, то має право оскаржити постанову про притягнення до відповідальності в суді. У випадку позитивного рішення її скасують і приберуть інформацію про порушення з реєстру "Оберіг". Тоді червона стрічка зникне і з застосунку Резерв+.

Зробити це можна впродовж 10 днів після винесення постанови. Тобто, відлік починається тоді, коли її оформлять у ТЦК, а не тоді, коли військовозобов’язаний її отримає.

Якщо ТЦК та СП відправив документ на пошту пізніше (або не направив взагалі), можна подати до суду разом із позовом клопотання про поновлення терміну для оскарження.