10 потерпілих: на Закарпатті лікар вчиняв сексуальне насильство над непритомними пацієнтами

Ендоскопіста Іршавської міської лікарні на Закарпатті підозрюють у вчиненні сексуального насильства щодо пацієнтів, коли ті були непритомні.

Про інцидент повідомив журналіст і адвокат Закарпатського центру правової допомоги Роман Келемен, а поліція підтвердила інформацію у коментарі "УП. Життя".

Зараз у справі 10 потерпілих, і всі – чоловіки. Вони самі звернулися до правоохоронців.



Поліція повідомила лікарю про підозру. Суд вже обрав йому запобіжний захід – нічний домашній арешт.

"У нас зареєстровано це кримінальне провадження. Зараз йому вже повідомлено про підозру за частиною першою і другою статті 153 Кримінального кодексу України.

До нас звернулися самі потерпілі. Ми почали розслідування. Основна робота вже зроблена, далі ми будемо скеровувати справу до суду", – каже речниця поліції Закарпаття Ганна Дан.

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За словами правозахисника Келемена, лікар застосовував медичні препарати, які позбавляли пацієнтів свідомості, а потім знімав сексуальне насильство на камеру телефону.



Фото оголених пацієнтів він зберігав у своєму телефоні, а також нібито ставив їх на аватарку контактів.

Правоохоронці дійсно виявили фотографії потерпілих у телефоні медика.

"Тільки за січень лікар зробив 260 фотографій сексуальної наруги над пацієнтами. Викрили його випадково – один з колег. А потім і пацієнт звернувся до відділку поліції", – пише Келемен.

Сам підозрюваний уже не працює у медзакладі. А в коментарі ZAXID.NET керівництво лікарні розповіло, що весь персонал був шокований, коли дізнався про наругу над пацієнтами.

"Цей медик все життя пропрацював в нашому медзакладі, 30 років. Він є лікарем-ендоскопістом. Під наркозом, знеболювальним перевіряє ендоскопом шлунок пацієнтам. Він ніколи не виявляв такі схильності, був тихим і спокійним", – сказав журналістам директор Іршавської районної лікарні Сергій Караслай.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 і 2 статті 153 Кримінального кодексу (Сексуальне насильство, вчинене повторно). Якщо суд доведе провину медика, йому загрожує 7 років за ґратами.

Водночас Роман Келемен закликав Іршавську лікарню провести службове розслідування та виявити, хто з адміністрації повинен був контролювати надання медпослуг.



