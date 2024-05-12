10 найбрудніших місць у помешканні: де найчастіше накопичуються мікроби

Найбільш брудними приміщеннями у житлі вважають кухню і ванну кімнату.

Регулярне прибирання домівок робить приміщення більш приємним і здоровим середовищем для проживання. Ще більш ефективним очищення від бруду можна зробити, якщо звернути увагу на місця найбільшого накопичення мікробів та грибків.

Бактерії та пліснява можуть розмножуватися непомітно в прихованих куточках наших помешкань, пише Verywell Heath.

Найбільш небезпечні місця в помешканні – кухня та ванна кімната. Саме в цих приміщеннях з’являється найбільша кількість мікроорганізмів.

Бактерії сальмонели або кишкової палички, які можуть жити на поверхнях на кухні, можуть стати причиною захворювань. У ванній золотистий стафілокок та стрептококові інфекції підвищують ризик погіршення самопочуття у випадку контакту.

Шкідливі для здоров’я бактерії можуть поширюватися через поверхневий контакт, а деякі з них можуть перебувати на побутових поверхнях від тижнів до місяців.

Як зазначає докторка медчиних наук, сімейна лікарка клініки Клівленда Неха В’яс, цвіль і грибки, які з’являються в сирих і вологих місцях, можуть викликати респіраторний дистрес, а також захворювання легень та алергічні реакції.

Про які 10 місць накопичення бруду та мікробів, які зазвичай лишаються поза увагою, слід пам’ятати?

Поверхні над плитою : кип’ятіння води або приготування їжі на пару на плиті може призвести до накопичення вологи на поверхнях над головою. Потенційно це – середовище для розмноження цвілі, яка може викликати алергію чи напади астми.

Сміттєві баки на кухні та у ванній кімнаті : домашні сміттєві баки зазнають упливу багатьох мікробів, тому їх слід ретельно очищати як усередині, так і ззовні.

Будь-які тканини у вашій вітальні : мікроби з часом накопичуються і на цих поверхнях.

Холодильник : на полицях лежить значна кількість продуктів, які можуть переносити бактерії, зокрема птиця та овочі. Тому холодильник варто мити регулярно.

Поверхні, яких часто торкаються : вимикачі світла, дверні ручки, ручки побутових приладів, кнопки змиву унітазів та інші поверхні слід ретельно очищати.

Пороги : двері знадвору, у туалет чи інші приміщення збирають багато мікробів.

Змішувачі на кухні та у ванній кімнаті : тут часто накопичується волога, створюючи сприятливе середовище для розмноження цвілі.

Диспенсер (кран-клапан) для води : завдяки вологі та частому контакту з руками є сприятливим місцем для поширення грибків та накопичення мікробів.

Стоки : як на кухні, так і у ванній кімнаті піддаються впливу багатьох бактерій.

Повітряні фільтри: вони можуть накопичувати пил і пилок, особливо навесні.

Фахівці вважають, що ідеальною частотою прибирання в цих місцях є один раз на місяць. Усе ж згадати про очищення їх вартує хоча би час від часу.

Якими простими засобами можна дезінфікувати поверхні?

перекисом водню;

алкоголем;

оцтом;

побутовим відбілювачем.

Вони можуть впоратися з очищенням домашніх поверхонь, але важливо не забувати використовувати рукавички, аби вберегти шкіру під час роботи з більш агресивними речовинами, як-от оцет чи відбілювач.

Також під час прибирання не рекомендують змішувати відбілювач з іншими очисниками, особливо якщо вони мають у складі аміак. Суміш цих речовин може утворювати токсичні випари.

Після обробки поверхонь оцтом чи відбілювачем, особливо на кухні, ці місця слід протерти додатково чистою водою.

Безпека під час прибирання помешкання має вирішальне значення, особливо під час видалення цвілі. Під час видалення грибків не варто використовувати вентилятори біля поверхонь, оскільки це може активізувати поширення мікробів.

Якщо в домі живуть немовлята, люди з ослабленим імунітетом або рідні похилого віку, прибирання слід відкласти до моменту, коли вони будуть за межами помешкання. При вдиханні мікробів чи грибків люди з вразливих категорій ризикують отримати значну шкоду для здоров’я.

Нагадуємо, вологе прибирання приміщень вважають одним із інструментів зменшити прояви алергії.