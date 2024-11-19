"Що скажемо дітям, чиї батьки воюють з 2014 року?": українці реагують на 1000 днів повномасштабної війни

19 листопада 2024 року минає рівно 1000 днів з моменту, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Політичні лідери, військові та громадські діячі публікують свої спогади та звернення до цієї дати.

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відеозвернення під назвою "1000 днів разом. 1000 днів України". У відео зібрано кадри, що нагадують про основні віхи української боротьби: зруйнований літак "Мрія", підірвана Каховська ГЕС, звільнення полонених.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що триває 1000 день надскладної запеклої битви за існування України.

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"1000 днів Збройні Сили України протистоять ворогу на фронті, який тягнеться на відстань понад 1000 кілометрів. У промерзлих окопах Донеччини і в палаючих степах Херсонщини під снарядами, градами, КАБами – ми виборюємо право на життя. Нас і наших дітей", – зазначив він.

Міністр освіти Оксен Лісовий підкреслив вплив війни на освітню сферу.

"Перший день повномасштабного вторгнення, який почався 1000 днів тому, став відліком часу, що змінив нас назавжди. За 1000 днів росія забрала життя у 89 педагогів і викладачів, а кількість невиданих дипломів про вищу освіту перевищила 500. У 228 тисяч дітей забрали домівку, 16 університетів покинули рідні стіни, а приблизно 1000 шкіл опинилися на іншій стороні лінії фронту", – написав він.

Збройні сили України зібрали 10 віх боротьби, які точно ввійдуть в історію України та світу.

"1000 днів боротьби з окупантом – це не лише біль та страждання, це також 1000 днів стійкості, соборності та незламності", – зазначили в ЗСУ.

Фото: Збройні Сили України Фото: Збройні Сили України Фото: Збройні Сили України Фото: Збройні Сили України Фото: Збройні Сили України Фото: Збройні Сили України Фото: Збройні Сили України Фото: Збройні Сили України Фото: Збройні Сили України Фото: Збройні Сили України

Національна гвардія України опублікувала допис із фотографіями своїх бійців у перший день війни та сьогодні, на 1000-й день.

Фото: Нацгвардія Фото: Нацгвардія Фото: Нацгвардія Фото: Нацгвардія Фото: Нацгвардія Фото: Нацгвардія

"Кожен день цієї боротьби наближає нас до перемоги. Ми пам’ятаємо всіх, хто віддав життя за Україну, і шануємо тих, хто продовжує боротися за нашу свободу", – зазначили в Нацгвардії.

Військовослужбовець Мстислав Банік додав, що за 1000 днів повномасштабної війни українці пройшли шлях від "2-3 тижні" до усвідомлення всієї серйозності війни.

"Пізнали ворога, себе, друзів і зрадників. Знайшли слабкі місця ВПК і гуртом їх вирішуємо. Хтось працює на перемогу, хтось втік. Ми гуртуємось і гартуємось як люди і як нація. Для багатьох самоідентифікація прийшла не після 2014, а саме після 2022.

Війна важка. Після війни буде ще важче, просто інакше. Але такий вже наш тернистий шлях. Ці 1000 днів як багато чого забрали, так і багато нам дали", – зазначив він.

Речниця пасажирського напряму "Укрзалізниці" Анастасія Золотарьова описала війну як випробування, що оголило справжню сутність людей.

"За 1000 днів ми всі, не всупереч війні, а завдяки ній, зробили суттєвий стрибок – у власному розвитку, в розумінні особистих цінностей та пріоритетів. Все раптом набуло сенсу.

Не знаю, чи є в світі щось жахливіше і прекрасніше, ніж війна. Вона знімає з людини шкіру, оголюючи її справжню сутність, і людина стоїть перед війною: беззахисна і сильна; беззахисна – і слабка", – написала вона.

Поетеса Тетяна Власова поділилася своїми роздумами про 1000-й день війни.

"Подумала про те, що викликає в мені число 1000, якого сьогодні все ж не уникнути. Усвідомила, що нічого. Ні жалю, ні злості, ні осмислення очевидного (1000 – це дуже довго, а насправді все ж значно триваліше).

Не відчуваю нічого, крім чергового зосередження на тому, що особисто я можу зробити, аби це число припинило зростати", – зазначила вона.

Проте є і критики формулювання про "1000 днів" повномасштабного вторгнення. Деякі користувачі соцмереж зазначають, що цю тисячу днів не можна відривати від загальної історії російсько-української війни, яка триває з 2014 року.

"Що ви розкажете дітям, чиї батьки воюють з 2014 року? А тим, чиї рідні загинули тоді? То не війна була? Щось інше, іграшкове?" – написала у соцмережах Татуся Бо.

Документаліст Сергій Коровайний поділився світлинами з перших днів повномасштабного вторгнення.

Фото: Сергій Коровайний Фото: Сергій Коровайний Фото: Сергій Коровайний Фото: Сергій Коровайний Фото: Сергій Коровайний Фото: Сергій Коровайний Фото: Сергій Коровайний

"1000 днів десятилітньої війни, що триває понад три століття.

Харків, Київ, Львів, тисячі кілометрів доріг, місто у облозі, наші літаки у небі, відчуття дому, звʼязок з близькими, страх, гордість, надія. 1000 днів тому імперія спробувала швидко захопити Україну і втерлась кровʼю", – написав він.