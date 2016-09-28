Працівників МОН зобов'язали розмовляти на роботі виключно українською

Працівники міністерства під час виконання службових обов'язків спілкуючись із громадянами України, як у приміщенні відомтсва, так і в регіонах України, повинні вживати виключно українську мову, йдеться у наказі, оприлюдненому Гребою на сторінці Facebook.

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"У відповідь на нарікання щодо окремих випадків спілкування російською мовою працівниками Міністерства освіти і науки України під час виконання службових обов’язків – видали відповідний наказ. Працівники Міністерства мають обов’язково використовувати державну мову під час виконання своїх посадових обов’язків (ст. 8 ЗУ "Про державну службу")", – написав заступник міністра освіти.

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