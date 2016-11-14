Україна і Росія мають бути одною державою? МОН пояснило скандальне опитування школярів

Про це повідомляє прес-служба МОН, пояснюючи, що опитування на тему "Медіаграмотність, демократичні цінності та громадська активність школярів" не проводитиметься.

На посадовця МОН, який рекомендував проведення опитування в школах, накладено догану.

Питальник сертифікувала Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи НАПН України, дія якого закінчилась 30 червня 2016 року.

Реклама:

Анкетування проводилося за підтримки проекту розвитку незалежних ЗМІ та підвищення професійного рівня журналістів Mymedia.

Дослідження відбувалося для міжнародної мультидисциплінарної консультаційної компанії НІРАС, в рамках програми формування медіаграмотності серед школярів, що фінансується Міністерством закордонних справ Данії.

Під час минулого опитування 90% дітей проходили його українською мовою.

Рішення про наявність російськомовної анкети було прийнято соціологами, адже під час соціологічних опитувань, з метою отримання максимально правдивих та відвертих відповідей, інструментарій пропонується мовою, зручною для респондента. Російськомовна анкета надавалась за бажанням людини, яка проходила опитування, щоб вона відповідала тією мовою, якою їй комфортніше.

Як відомо, питальник разом зі звинуваченнями у навмисних антидержавних діях опублікувала на своїй сторінці у Facebook громадська діячка Лариса Ніцой.

"Науковці через опитувальник застосовують психологічні прийоми та маніпулюють свідомістю дітей, нав’язуючи їм думку, що Україна може бути поділена на окремі країни або думку, що Україна – це "єдіная страна з Росією", – обурилася Ніцой.

Реклама:

Фото facebook.com/larysa.nitsoi

За словами активістки, опитувальник російською мовою містить питання на зразок, "Я б хотів, щоб Україна приєдналася до політичного й економічного союзу з Росією", "Я б не голосувала за кандидата-жінку на пост президента", "Українська та російська культура абсолютно однакові" та інші.

Дітям запропоновано обрати варіант відповіді від абсолютної згоди до категоричної незгоди з твердженням.

Фото facebook.com/larysa.nitsoi

"Україна – унітарна, соборна, цільна країна – інших варіантів не дано. Зі своєю культурою, самобутністю, історією і мовою. Нас знищують. Через мову, через несформовану свідомість наших дітей. Це гібридна війна, і отакий опитувальник – це її елемент", – вважає Ніцой.

Фото facebook.com/larysa.nitsoi

Також у МОН зазначають, що в анкеті подавався перелік ціннісних тверджень різного спектру. Зокрема, дописувачі не згадували про твердження з анкети: "Я б хотів(ла), щоб Україна увійшла в ЄС", "Демократія неможлива без хорошої, вільної журналістики" чи "Я вірю, що окремо взята людина може впливати на суспільство, в якому живе".

Тут можна ознайомитись із повним текстом анкет для 7-9 класів та 10-11 класів.

Планувалось, що повторне опитування проводитиметься як серед учнів, що пройшли тренінг, так й на всеукраїнському рівні, щоб виявити дієві механізми для формування критичного мистення у середовищі української молоді. Однак, на думку відомства подібна анкета має бути суттєво доопрацьована.