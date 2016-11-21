Близько сотні студентів простояли під університетом зі скотчем на обличчі на знак протесту. Фото

Студенти обурюються скороченням годин навчання з профільних предметів. Адже це прямо впливає на якість освіти в університеті.
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Активісти вказують, що адміністрація КНУТКіТ імені Карпенка-Карого не дуже активно переймається фінансуванням діяльності ВНЗ.
"Ми розуміємо, що більшість цих проблем виникає через недофінансування з боку держави, але нам не зрозуміла відсутність жодних спроб щодо залучення спонсорів", - кажуть студенти.
|Фото Іллі Максименка
Вони також протестують проти підвищення вартості навчання за контрактом та обмеження часу перебування студентів в будівлі університету до 20:00.
"Це питання особливо турбує студентську громаду, бо така ситуація призводить до значного скорочення часу на репетиції, що в результаті прямо впливає на професіоналізм майбутніх випускників", - зауважують студенти.
|Студенти обурюються скороченням годин навчання по профільним предметам. Адже це прямо впливає на якість освіти в університеті. Фото Іллі Максименка
|Вони також обурюються підвищенням вартості навчання за контрактом на фоні погіршення умов навчання. Фото Іллі Максименка
|І загалом протестують проти "Невиконанням службових обов’язків адміністрацією університету". Фото Іллі Максименка
|Фото Іллі Максименка
|Фото Іллі Максименка
"Українська правда. Життя"