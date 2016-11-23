Визначено 5 категорій пільговиків для здобуття професійної та вищої освіти

Відповідну постанову про порядок та умови надання такої допомоги затверджено 23 листопада на засіданні Кабінету Міністрів України, повідомляє прес-служба МОН.

Підтримка надаватиметься:

1) особам, що визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

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2) дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

3) дітям, які віднесені до осіб, зазначених в абзацах четвертому-восьмому та чотирнадцятому пункту 1 частини першої статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

Тобто дітям співробітників МВС, ЗСУ, Нацгвардії, СБУ тощо, які загинули внаслідок поранення, контузії або каліцтва під час участі в АТО. А також діти, чиї батьки загинули внаслідок поранень під час Революції Гідності.

4) дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти або помер) внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

5) дітям, що зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.

Постановою передбачено різні для кожної категорії види надання державної цільової підтримки.

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Загалом, вона буде надаватися у вигляді повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів загального фонду державного або місцевого бюджетів,

пільгових довгострокових кредитів на навчання,

соціальної стипендії,

безоплатного забезпечення підручниками,

безоплатного проживання в учнівських гуртожитках та безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальних навчальних закладах.