Щось ТРАМПилось. Реакція соцмереж на вибори у США

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9 листопада 2016

Там переміг кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп.

Кандидат від Демократичної партії Гілларі Клінтон визнала свою поразку.

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Дописувачі соцмереж здивовані таким результатом та не стримують свою реакцію, адже за попередніми опитуваннями лідером гонки була Клінтон.

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Дональд Трамп відомий своїми абсурдними заявами і хизується своєю скандальністю.

Він не боїться гостро висловлюватися на такі теми, як расизм, неприязнь до іммігрантів; здається, йому наплювати на моральні принципи; він дозволяє собі відверте хамство та агресивні виступи.

Жоден інший кандидат не викликав стільки негативних емоцій, як Трамп. Наприклад, сексизм Трампа спровокував жінок ділитися історіями зґвалтувань

Jup #crazyday #hinewpresident #elections #usa #thetittymag #artist @sainthoax

A photo posted by Cathelijne Blok (@cathelijneblok) on Nov 9, 2016 at 12:07am PST

#tramp Трампа в президенты 😅

Світлину опубліковано користувачем Andrey Orehov (@dunkanmac) Лис 8, 2016 о 11:55 PST

😂😂😂😂😂😂😂😂 #trump #tramp #usa

Світлину опубліковано користувачем Abdulrahman Alwerea (@abdulrahmanalwerea) Лис 8, 2016 о 11:49 PST

#goodmorningworld #putin #trump #electionday #epic 😆#republican

A photo posted by Andrea Guglielmetti (@sguiagram) on Nov 9, 2016 at 12:05am PST

#makeamericagreatagain #trump #trumptrain #grabherbythepussy #yourefired

A photo posted by Kc Arnao (@slothsincelike95) on Nov 9, 2016 at 12:06am PST


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