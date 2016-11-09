Щось ТРАМПилось. Реакція соцмереж на вибори у США

Там переміг кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп.

Кандидат від Демократичної партії Гілларі Клінтон визнала свою поразку.

Дописувачі соцмереж здивовані таким результатом та не стримують свою реакцію, адже за попередніми опитуваннями лідером гонки була Клінтон.

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Дональд Трамп відомий своїми абсурдними заявами і хизується своєю скандальністю.

Він не боїться гостро висловлюватися на такі теми, як расизм, неприязнь до іммігрантів; здається, йому наплювати на моральні принципи; він дозволяє собі відверте хамство та агресивні виступи.

Жоден інший кандидат не викликав стільки негативних емоцій, як Трамп. Наприклад, сексизм Трампа спровокував жінок ділитися історіями зґвалтувань.

Donald Trump is projected to be the 45th President of the United States. Live coverage: https://t.co/KhmDEXyptc pic.twitter.com/5tEsvmcPgu — The Guardian (@guardian) 9 листопада 2016 р.

OHHH AND HILLARY'S SLIPPED AND DONALD TRUMP'S IN HERE OUT COMES OBAMA BUT TRUMP!!. PUNISHES OF ALL PEOPLE 😂 #liverpool #lfc #ElectionNight #Elections2016 A video posted by BenchWarmers (@bewarmers) on Nov 8, 2016 at 9:03pm PST Реклама:

Jup #crazyday #hinewpresident #elections #usa #thetittymag #artist @sainthoax A photo posted by Cathelijne Blok (@cathelijneblok) on Nov 9, 2016 at 12:07am PST

#tramp Трампа в президенты 😅 Світлину опубліковано користувачем Andrey Orehov (@dunkanmac) Лис 8, 2016 о 11:55 PST

😂😂😂😂😂😂😂😂 #trump #tramp #usa Світлину опубліковано користувачем Abdulrahman Alwerea (@abdulrahmanalwerea) Лис 8, 2016 о 11:49 PST

People are really hoping that Michelle Obama runs for president in 2020 https://t.co/oNKn5Z3OE7 pic.twitter.com/qAORQJoATp — BuzzFeed (@BuzzFeed) 9 листопада 2016 р.

#goodmorningworld #putin #trump #electionday #epic 😆#republican A photo posted by Andrea Guglielmetti (@sguiagram) on Nov 9, 2016 at 12:05am PST

#makeamericagreatagain #trump #trumptrain #grabherbythepussy #yourefired A photo posted by Kc Arnao (@slothsincelike95) on Nov 9, 2016 at 12:06am PST

#JesuisUSA #elections Stand by our american friends... 💕 Better times will come after those 4 years @gab.tschab A photo posted by Xandi (@xanderlemei) on Nov 9, 2016 at 12:06am PST