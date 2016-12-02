Воротар команди Бразилії розповів, як дивом врятувався від авіакатастрофи

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2 грудня 2016

У ніч на 29 листопада в Колумбії розбився літак, в якому перебувала майже вся футбольна команда "Шапекоенсе" з Бразилії.

Клуб летів на фінал Південноамериканського кубка. Воротар "Шапекоенсе" Нівалдо Мартінс лишився, щоб готуватися до прощального матчу за клуб у грудні, пише Meduza.

Нівалдо Мартінс – одна з легенд клубу "Шапекоенсе". Він єдиний бразильський воротар, який виступав у всіх 4 дивізіонах місцевого чемпіонату.

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У 2016 році 42-річний воротар зрозумів, що пора закінчувати з футболом і оголосив про завершення спортивної кар'єри.

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У клубі вирішили, що слід випустити Нівалдо на поле в останньому турі чемпіонату 11 грудня коли "Шапекоенсе" на домашньому стадіоні повинен був зустрічатися з "Атлетіко Мінейро". Для Нівалдо це була б одночасно прощальна і 300-та гра за клуб.

Щоб воротар спокійно підготувався до прощального матчу, керівництво команди вирішило не брати його на виїзну гру чемпіонату з "Палмейрасом".

За словами самого Нівалдо, пізніше клуб вирішив внести зміну в початковий план і летіти в Колумбію просто із Сан-Паулу, а не з міста Шапеко.

Таким чином, Нівалдо не потрапив на літак, в якому опинилася майже вся команда.

Відразу після авіакатастрофи Нівалдо сказав, що завершує кар'єру – і ніякого прощального матчу не буде. Однак через добу він передумав.

"Мої одноклубники хотіли б, щоб ми зіграли цей матч. Я не знаю, як я буду стояти на переповненому стадіоні, а вболівальники будуть скандувати імена загиблих футболістів. Але ми повинні спробувати", – сказав Нівалдо.

Відразу після авіакатастрофи Нівалдо сказав, що завершує кар'єру. Фото 1news.az



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