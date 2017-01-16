Художник Павленський емігрував з Росії

Російський художник Петро Павленський емігрував з Росії і разом з цивільною дружиною Оксаною Шалигіною та двома доньками проситиме політичного притулку у Франції.

Павленський покинув Росію, звинувативши владу у спробі "політичної ліквідації через операцію силових структур", повідомляє hromadske.ua.

Художник Петро Павленський з родиною емігрував з Росії. Фото openrussia.org

За словами художника, людина, що удавала близьку подругу, висунула звинувачення у сексуальному насильстві Павленському та його дружині за статтею, яка не потребує доказів для затримання. Вони відкидають будь-які звинувачення і називають це наклепом.

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Це звинувачення передбачає перебуванням за ґратами до 10 років, а значить передачу двох дітей 9 і 6 років до дитячого будинку.

Саме загроза дітям, за словами Павленського та Шалигіної, і є причиною еміграції.

Як розповідає художник, про можливу справу їх попереджали. Серйозність ситуації пара усвідомила, коли їх затримали люди в масках, які назвалися представниками карного розшуку. Водночас, протримавши 8 годин у Слідчому комітеті, відпустили, попередивши, щоб Павленський та Шалигіна не залишали країну. Наступного дня 15 грудня 2016 родина виїхала з Росії.

Адвокатка Павленського Ольга Дінзе пояснила, що слідчі не показали самої заяви, тож вони не можуть знати в чому конкретно їх підозрюють.

Триває дослідча перевірка. Поки немає відповіді, чи відкрито провадження. Водночас адвокатка зазначила, що у відкритті таких справ в російській практиці часто відмовляють, бо їх використовують як маніпуляцію.

За версією захисту, на Павленського було скоєно наклеп, а перебування художника не бажане в Росії, щоби запобігти іншим політичним акціям.

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Акторка "Театру.Doc" Анастасія Слонім, яка висунула звинувачення художнику, коментарів не дає.

У свою чергу, продюсер "Театру.Doc" Всеволод Лісовський заявив, що акторові, ім'я якого не називається, здалося, що Павленський і його соратниця Оксана Шалигіна виявляють увагу до його дівчини Анастасії Слоніної, йдеться на Meduza.

Чоловік, за словами Лісовського, домовився з Павленським про зустріч, на якій художник і ще кілька людей побили його. Лісовський також розповів, що Павленський і Шалигіна намагалися зґвалтувати Слоніну.