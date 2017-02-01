У тендері на логотип "Євробачення-2017" брала участь лише одна компанія

У тендері на логотип для конкурсу Євробачення-2017, який на початку травня відбудеться у Києві, брала участь лише одна компанія.

Про це свідчить сторінка, яка маркована як тендер, на сайті Prozorro.

Зазначається, що по "переговірній процедурі" послуги із креативного розроблення та втілення дизайну конкурсу, а саме створення творчої концепції пісенного конкурсу "Євробачення-2017" були замовлені у компанії "Гурт РЕ Дизайн".

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У тендерному описі зазначається, що відповідно до наказу Національної телекомпанії України "Про затвердження Положення про закритий мистецький конкурс на створення творчої концепції Пісенного конкурсу "Євробачення-2017" від 17 жовтня 2016 року було проведено мистецький конкурс.

"Рішення щодо визначення переможця конкурсу приймала Наглядова рада Пісенного конкурсу "Євробачення" Європейської мовної спілки разом із Комітетом", – йдеться у описі.

Відповідно до протоколу засідання наглядової ради Пісенного конкурсу "Євробачення" Європейської мовної спілки від 23 листопада 2016 року та протоколу засідання Комітету від 23 листопада 2016 року переможцем конкурсу було обрано приватне підприємство "Гурт РЕ Дизайн", ЄДРПОУ 32914314.

"Враховуючи вищенаведене, процедура закупівлі може бути здійснена тільки за переговорною процедурою закупівлі з приватним підприємством "Гурт РЕ Дизайн", відповідно до пункту 1 частини другої статті 35 ЗУ "Про публічні закупівлі" та за кошти передбачені в кошторисі на 2016 рік, а саме 420 тисяч гривень з ПДВ", – вказано на сайті Prozorro.

Багатьом цей логотип не сподобався

На сайті НТКУ зазначається, що у конкурсі на творче оформлення пісенного конкурсу брали участь 11 креативних агенцій, зокрема: Havas, BBDO Ukraine, ThinkMcCan, ADVENTA Lowe, J&I, Art Nation (UDC), Arriba, Banda agency, Republique, Green Penguin і TWIGA Idea.

На засіданні Наглядової ради Євробачення в НТКУ, що відбулося 10 та 11 листопада 2016 року, було відібрано 5 найкращих пропозицій від команд ADVENTA Lowe, Banda agency, BBDO Ukraine, Republique і TWIGA Idea.

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Усім цим агенціям були надані рекомендації щодо вдосконалення їхніх концепцій. А два фіналісти відбору – Republique та Banda agency – об’єднали свої зусилля для подальшої розробки ідеї логотипу та слогана.

"Українська правда. Життя" направила запит до НТКУ, щоб дізнатися, що ж за компанія зрештою виграла тендер та яку причетність до неї мають фіналісти відбору – Republique та Banda agency.

30 січня організатори обрали гасло й логотип конкурсу Євробачення-2017.

Багатьом цей логотип не сподобався. Зокрема, чимало користувачів соцмереж порівняли його із косою Юлії Тимошенко, шинами чи ковбасою.

Але ще більше громадськість обурилася тому, що у тендері прийняла участь одна компанія.

"Українська правда. Життя"