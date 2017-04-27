Охочих здати ЗНО цього року менше. Наймасовіший предмет – українська

Більше 240 тисяч випускників шкіл мають намір взяти участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання у 2017 році.

Про це повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій на прес-конференції в четвер у Києві, пише "Інтерфакс-Україна".



"У цьому році для участі в тестуванні зареєстровано 240 тис. 881 осіб. З них 192 тис. 778 – це випускники загальноосвітніх навчальних закладів 2017 року", – уточнив Карандій.

Більше 240 тисяч випускників шкіл мають намір взяти участь в основній сесії ЗНО-2017

За його словами, число бажаючих пройти ЗНО в порівнянні з попередніми роками зменшилася, і це пояснюється демографічною ситуацією і тим, що частина абітурієнтів під час вступу до вузів буде використовувати результати зовнішнього оцінювання, який вони отримали в попередніх роках.



"Найбільш масовий предмет – українська мова та література, на другому місці – історія України, потім – математика", – розповів Карандій.



Для проходження тестування з української мови та літератури зареєструвалися 239 тис. 945 осіб, історії України – 182 тис 219, математики – 113 тис. 113 випускників.

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Чиновник також зазначив, що найменше бажаючих для проходження тестування зареєстровано на предмет "фізика": зареєструвалися 26491 чоловік.





За його словами, це трохи менше, ніж в попередньому році (в 2016 році було близько 1100 осіб).

"Але треба мати на увазі, що сьогодні діють українські освітні центри (для абітурієнтів з неконтрольованих Україною територій – ІФ). Відповідно, 200-300 осіб вибирають іншу форму, яку пропонують освітні центри", – зазначив Карандій.



Він також повідомив, що з 28 квітня на інформаційних сторінках всіх учасників будуть розміщені запрошення-перепустки для проходження тестування, які треба буде самостійно роздрукувати.



Відповідно до прес-релізу, додатковий період реєстрації для учасників антитерористичної операції, осіб, які проживають на тимчасово окупованій території або в населених пунктах, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, буде проведений з 3 по 19 травня.



Додаткова сесія ЗНО запланована на липень.



Згідно з графіком проведення ЗНО, розміщеному на сайті Українського центру оцінювання освіти, в 2017 році зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури відбудеться 23 травня, в цьому ж місяці заплановано ЗНО з іспанської, німецької, французької, англійської мов та математики, а ЗНО з іншим предметів пройде з 2 по 16 червня.