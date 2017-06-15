Мери 20 міст Європи і США закликали Кличка підтримати Марш рівності-2017

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15 червня 2017

Мери 20 міст міст Німеччини, Іспанії, Польщі, США, Франції, Швеції та Данії надіслали листи меру Києва Віталію Кличку, закликаючи підтримати Марш рівності-2017 та подбати про всі необхідні заходи безпеки.

Марш рівності-2017 у Києві відбудеться 18 червня. Фото Rawpixel/Depositphotos

Про це повідомляє правозахисна організація Amnesty International Україна.

Активісти вважають, що марш стане лакмусовим папірцем на спроможність та готовність української влади захищати права людини.

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Марш рівності-2017 відбудеться 18 червня, і, як очікується, він буде найбільшою подією ЛГБТКІ в Україні цього року.

"Після Євробачення, уся увага знову зосередиться на подіях у Києві, в очікуванні Маршу рівності. Це шанс для української влади та громадськості продемонструвати свою відданість повазі до людської гідності, різноманіття та недискримінації", – сказала Оксана Покальчук, директорка Amnesty International Україна.

Оскільки у світі червень визнали місяцем солідарності, батьки на підтримку своїх дітей-ЛГБТ почали викладати у соцмережі світлини із символікою спільноти.

Щоб спростувати стереотип про те, що ЛГБТКІ – це завжди непристойно й аморально, активісти започаткували кампанію "Відверті".


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