Комітет Ради рекомендує парламенту прийняти реформу освіти

Комітет Верховної Ради з питань науки і освіти передав у парламент та рекомендував до прийняття в цілому проект закону "Про освіту".

На засіданні комітету 21 червня були переглянуті поправки до проекту, повідомляє МОН.

"Мені вдалося взяти участь у підготовці цього законопроекту до першого читання, потім до повторного першого читання, я вже не кажу про попередні 3 роки – до внесення в парламент – коли працювала велика кількість людей з різних середовищ та ідейно напрацювала цей документ", – розповідала на комітеті міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

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Комітет Верховної Ради з питань науки і освіти передав у парламент та рекомендував до прийняття в цілому проект закону "Про освіту"

Вона уточнила, що "стрижнева ідея законопроекту – це конкурентоспроможний, сучасний патріот, інноватор, розвинена особистість, яка розбудовуватиме модерну європейську Україну".

Під час засідання розглядалися найбільш дискусійні правки до проекту.

Зокрема, вдалося дійти зваженої позиції щодо мовного питання, визначення мінімального окладу вчителя на рівні 4-х прожиткових мінімумів, скасування конкурсного відбору дітей до першого класу.

Новий закон "Про освіту" має відкрити можливості для повноцінного запровадження реформи середньої освіти Нова українська школа.

В ньому закладено справедливий доступ до якісної освіти, зміну системи та децентралізацію управління освітою, переорієнтацію на формування у дітей необхідних для життя ключових компетентностей.

Для цього буде оновлення стандартів освіти, поступовий перехід до 3-річної старшої профільної школи та забезпечення справжньої профілізації.

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У законі закладено норми, що також допоможуть охопити більше дітей дошкільною освітою та розвивати професійну освіту.

За даними "Української правди. Життя", проект розглядатимуть у сесійній залі 11 липня.