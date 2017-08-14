У всіх сусідів кращий мобільний інтернет, ніж в України

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14 серпня 2017

Україна має швидкий широкосмуговий інтернет, але мобільний інтернет у неї повільний.

У всіх сусідів кращий мобільний інтернет, ніж в України. Фото Variant/Depositphotos

Такими є дані американського веб-сайту Speedtest.net, який використовують для аналізу пропускної швидкості інтернету.

У трійку лідерів серед країн світу з найшвидшим інтернетом увійшли Сінгапур, Південна Корея і Гонконг.

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Україна стала 39-ю зі 133 країн за швидкістю широкосмугового інтернету (Fixed Broadband). Поряд з нами у рейтингу – Ірландія (37), Польща (38), Росія (40), Естонія (41).

В рейтингу мобільного інтернету Україна лише на 109 місці зі 122-х. Нас випередили сусідні Молдова на 43 місці, Польща – 49, Білорусь – 69 і Росія – 72.

Speedtest.net – безкоштовний сайт-аналізатор, з допомогою якого будь-хто з користувачів може перевірити швидкість з'єднання з одним із сотень веб-серверів, що розташовані в усіх куточках світу.

Повний перелік країн можна переглянути тут.  


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