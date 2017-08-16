Близько 25% жителів окупованих територій сходу України потребують їжі – ООН

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16 серпня 2017

Приблизно чверть мешканців окупованих територій Луганської та Донецької областей відчуває дефіцит їжі.

Такими є попередні оцінки рівня продовольчої безпеки, проведені Управлінням ООН з координації гуманітарних питань, передає УНІАН.

За отриманими даними, 800 тис. жителів Донецької й Луганської областей відчувають дефіцит їжі.

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Фото: igorgolovniov/Depositphotos

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А 170 тис. гостро потребують продовольчих товарів.

Особливо складна ситуація – в Донецькій області.

Складна ситуація і на підконтрольних територіях: за рік частка людей, які відчувають нестачу продуктів харчування, збільшилася вдвічі - з 7% до 15%, повідомляє ООН.


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