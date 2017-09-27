На модернізацію перших класів дадуть 1 млрд грн – Гриневич

У 100 школах України, де цього року пілотується новий стандарт початкової школи, створено усі необхідні умови для навчання дітей за цим стандартом.
|Від знаннєвої школи ми переходимо до школи компетентностей 21 століття. Фото pressmaster/Depositphotos
Про це заявила міністр освіти і науки Лілія Гриневич під час спілкування з директорами шкіл, вчителями, а також батьками дітей, що беруть участь у пілотуванні нового стандарту початкової освіти у Івано-Франківській області.
"Зонування, місце для дитячих речей, парти, які розставлені для роботи у групах, освітні матеріали – усе необхідне для дітей є. Це разюче відрізняється від середовища звичайного класу.
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Потрібно пам’ятати, що з наступного року всі перші класи будуть навчатись за новим стандартом. Ми передбачили на модернізацію перших класів, з яких у 2018 році стартує Нова українська школа, 1 млрд грн у бюджеті. Місцеві органи також матимуть долучитися до створення умов", – зазначила Гриневич.
Міністр підкреслила, що найголовніші зміни – це зміни в методах навчання: від знаннєвої школи ми переходимо до школи компетентностей 21 століття.
"Пілотування Нової української школи передбачає, що у перших класах, які входять в проект, створено середовище і використовуються методи, які формують вільну людину.
Вони мають на меті не навантажити дітей новими комплексами, а навпаки – спонукати їх до творчості, поважати одне одного не зі страху, а з того, що кожна людина має власну гідність.
Цей перелік можна продовжувати. Але найголовніше, що нові методики діяльнісного і пошукового навчання мають на меті зберегти інтерес дітей до навчання. Це вкрай необхідно для української школи, бо сьогодні ми маємо драматичне спадання інтересу дітей до навчання", – розповіла Лілія Гриневич.
|На модернізацію перших класів дадуть 1 млрд грн. Фото ArturVerkhovetskiy/Depositphotos
Вчителі, що пілотують НУШ, відзначили, що їхні учні легше пройшли адаптаційний період після садочку, а також із задоволенням приходять у клас щоранку.
"Хочу наголосити, що діти набагато вільніше і легше спілкуються. Ранкові зустрічі, які ми проводимо і на яких діти розповідають про себе, щоразу проходять дедалі цікавіше. Діти не бояться виражати себе і мають для цього простір. Це дуже важливо", – розказала вчитель.
Батьки дітей також відзначили, що діти більше спілкуються і краще формулюють свої думки, хоча говорити про реальні результати після кількох тижнів роботи ще рано.
Нагадуємо, що 25 вересня президент Петро Порошенко підписав закон "Про освіту", прийнятий Верховною Радою 5 вересня 2017 року.